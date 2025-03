Derde plaats voelt als zege voor enthousiaste Russell

George Russell maakte vandaag het podium compleet in Australië. De Brit was vrijwel onzichtbaar, maar hij hield het hoofd koel in de bizarre omstandigheden. Hij maakte geen foutjes, en profiteerde van problemen van andere coureurs. Na afloop was zijn gevoel dan ook goed.

Russell startte de race op de vierde plaats, en hij hield deze positie vast bij de start. Hij zag hoe de McLarens en Max Verstappen wegreden bij de start, en hij ging niet zomaar jagen. Russell hield zichzelf kalm, en toen de laatste bui voor chaos zorgde ging hij snel naar binnen voor een setje inters. De Brit profiteerde van de fouten van de andere coureurs, en zijn derde plek kwam op geen enkel moment in gevaar. Het was een resultaat waar ze bij Mercedes heel erg blij mee zijn.

Complimenten voor iedereen

Russell feliciteerde Norris en Verstappen, en dat hij mocht zich als eerste melden bij Jolyon Palmer. De Mercedes-coureur klonk opgewekt: "Dit is een geweldige manier om de derde plek te pakken. Ik wil Lando graag feliciteren. Zo'n race is waarschijnlijk een nachtmerrie als je aan de leiding rijdt, maar hij deed het geweldig. Kimi heeft het ook geweldig gedaan door op te klimmen naar de vijfde plaats, dat is heel indrukwekkend."

Russell wachtte op een foutje

Russell kan ook leven met zijn eigen resultaat. De Brit was trots op zichzelf, want hij heeft amper foutjes gemaakt. Zijn enthousiasme kon hij dan ook amper verstoppen: "Ik ben heel erg blij dat ik op het podium ben geëindigd. Ik heb vandaag genoten, en ik hoopte dat die twee gasten aan kop een foutje zouden maken waardoor ik erlangs kon komen! Maar het was wel heel erg lastig." Russell zag het als reclame voor de sport: "Dit is waar de Formule 1 echt omdraait. Ik hoop dat iedereen thuis hier van heeft genoten."