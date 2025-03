Jubelende Norris geniet van zege: "Ik had alles onder controle"

Voor het eerst in meer dan duizend dagen wordt het wereldkampioenschap aangevoerd door iemand anders dan Max Verstappen. Deze eer is weggelegd voor Lando Norris, die de zege pakte in Australië. Hij bleef gefocust in de regen, en hij was enorm trots op zichzelf.

Norris begon de Grand Prix van Australië op pole position, maar hij kreeg niets cadeau in de regen. Hij hield het hoofd koel en een uitgestelde start, Safety Cars, enorme regenbuien en Max Verstappen konden hem niet laten breken. Norris reed vrijwel de gehele race aan de leiding, en alleen in de slotfase moest hij echt vechten met Verstappen. Norris won, was trots en nam na afloop de felicitaties in ontvangst.

Grote druk

Norris was zeer tevreden met zichzelf. Lachend stond hij onder het podium te wachten om het woord te nemen. Met interviewer van dienst Jolyon Palmer besprak hij zijn race. Gevraagd hoe hij met de druk omging, reageerde hij lachend: "Gewoon rijden! Max was echt snel. Ik wist dat ik goede pace had, en ik maakte een foutje in bocht zes waardoor hij DRS kreeg. Hierdoor bleef hij binnen een seconde. Hij probeerde het een paar keer, ik moest vaker dan ik wilde in mijn spiegels kijken, maar ik bleef kalm, hield alles onder controle en bleef luisteren naar Will."

Boost voor het zelfvertrouwen

Het goede resultaat kan Norris een goede boost voor zijn zelfvertrouwen geven. De Britse coureur werd hiernaar gevraagd, en hij antwoordde bevestigend: "Dat is het zeker. Mijn weekend is al vanaf het begin geweldig. Het is niet makkelijk om in zo'n weekend alles voor elkaar te krijgen, vooral met die druk van Oscar en Max, want ze zijn hongerig en competitief, en ze willen dit ook. Het was stressvol, maar ik weet tot wat ik in staat ben. Maar goed, dit was nog maar de eerste race en we moeten er volgend weekend weer staan."