Start Australische GP uitgesteld na gênante crash Hadjar

De start van de Australische Grand Prix in Melbourne is uitgesteld. Dit komt niet door de aanwezige regen, maar door een pijnlijke blunder van Isack Hadjar. De overige coureurs verzamelen zich weer op de grid, en ze moeten ruim tien minuten wachten.

De regen viel in de vroege ochtend in Melbourne met bakken uit de hemel. De omstandigheden waren goed genoeg om te starten, en de coureurs gingen dan ook gewoon de baan op voor de gebruikelijke procedures. Tijdens de opwarmronde ging het echter al direct mis voor de jonge debutant Isack Hadjar. Hij maakte een fout in de eerste bochtencombinatie, en dat resulteerde in een knullige crash.

Tranen

Terwijl zijn colllega's hun rondjes reden, moest Hadjar uit zijn beschadigde bolide stappen. Hadjars achtervleugel stond scheef, en een deelname aan de Australische Grand Prix ging niet door. Hij was in de kwalificatie nog de beste debutant geweest, maar nu ging het mis. In tranen stapte Hadjar uit, waarna de teleurstelling nog steeds aanwezig was toen hij de paddock in wandelde. Hij kreeg daar steun van onder meer de vader van Lewis Hamilton.

Nieuwe starttijd

De overige coureurs kregen te zien dat ze te maken hadden met een aborted start. Dat betekent dus dat ze zich op de grid moeten verzamelen, de motor moeten uitzetten en moeten wachten op assistentie van de monteurs. De mensen van de teams kwamen dan ook weer de grid op om hun coureurs te assisteren. De procedure verliep nu goed, want de FIA heeft hier op gehamerd nadat het vorig jaar misging in Brazilië. De race zal nu van start gaan om 15:15 lokale tijd, dat is 5:15 Nederlandse tijd. De regen is nog steeds aanwezig, en het is de verwachting dat het tijdens de race zal blijven regenen. De kans is dus groot dat er nog veel meer gaat gebeuren.