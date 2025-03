Het publiek in Melbourne dacht vandaag heel even dat thuisrijder Oscar Piastri de pole position had gepakt. Ze kwamen van een koude kermis thuis, want Lando Norris ging net iets sneller. Norris leeft mee met de Australische fans, en omschrijft zijn pole als bitterzoet.

McLaren-coureurs Norris en Piastri werden voorafgaand de kwalificatie gezien als de grote favorieten. De twee coureurs moesten het opnemen tegen Max Verstappen, maar uiteindelijk waren ze allebei net iets sneller dan de Nederlander. Piastri kwam als eerste over de streep, en dat leverde een oorverdovend gejuich op. Norris ging nipt sneller, en dat zorgde voor een beetje teleurstelling bij de aanwezige Piastri-fans.

Bitterzoet

In Australië baalden ze van dit resultaat. Na afloop van de kwalificatie meldden Norris, Piastri en Verstappen zich in de perszaal. Daar werd Norris gevraagd naar de teleurgestelde Australische fans: "Ik ben eigenlijk heel verdrietig! Ja, ik zou wel zeggen dat het een bitterzoet gevoel is, want ik ben de soort persoon die mensen niet wil teleurstellen. Maar dit is mijn werk, hier krijg ik betaald voor. Het staat in mijn contract, en ik moet zo snel rijden als ik kan."

Zandvoort

Al grappend gaat Norris verder met zijn verhaal. Hij wijst op het feit dat er in vrijwel elk land een thuisfavoriet aan de start staat, en dat de fans teleurgesteld kunnen worden: "Het is lastig, want elk land staat achter hun coureurs. Dat geldt ook voor Max in Zandvoort en Spa, en in Oostenrijk, al dat soort landen. Voor mij is het hetzelfde in Silverstone. En België eigenlijk ook, die claim ik gewoon! En daarom claim ik ook een beetje Nederland!"

Veilig Australië verlaten

Norris kon wel genieten van de passionele fans op de tribunes rondom het circuit van Albert Park. Hij gaat verder met zijn verhaal: "Uiteindelijk is het gewoon mijn werk om zo snel mogelijk te rijden. Als dat resulteert in de pole position, dan is dat de pole position. Ik ben blij, ik heb mijn werk gedaan. Maar ik wil wel veilig Australië kunnen verlaten! De fans hebben mij ook altijd gesteund. Ik heb al geruime tijd een Australische teammaat, dus ik ben er aan gewend. Ze juichen ook voor mij. Ik weet dat ze meer juichen voor Oscar, maar dat is normaal en ik ben blij met de steun die ik krijg."