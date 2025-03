Trotse Horner zag overheersing van McLaren aankomen

Het team van Red Bull Racing kende een wisselvallige kwalificatie in Australië. Liam Lawson viel al af in Q1, maar Max Verstappen mocht meevechten om de pole position. Christian Horner zag dat McLaren snel was, en hij voelde de bui al hangen.

Verstappen klonk op vrijdag niet heel positief na de vrije trainingen. Het was duidelijk dat Red Bull nog niet snel genoeg was om mee te kunnen vechten om de pole position. Bij de start van de kwalificatie werd echter duidelijk dat dit wél het geval was, en dat Verstappen de grote uitdager van McLaren was. Hij probeerde ze van de troon te stoten, maar de papajakleurige bolides waren simpelweg te snel.

Bemoedigende resultaten

Red Bull-teambaas Christian Horner zag echter nog genoeg positieve zaken. De Brit sprak zich direct na de kwalificatie uit bij Viaplay: "Voor Max was het bemoedigend dat hij na de eerste run de pole position in handen had. Hij voelde aan dat McLaren een betere rondetijd kon rijden, dus complimenten voor hen. Ze noteerden sterke tijden aan het einde, maar ik denk dat Max heel sterk heeft gepresteerd. Het team heeft ook goed werk geleverd door de auto beter te maken."

Horner blijft Lawson steunen

Horner stelt dan ook dat er nog van alles kan gaan gebeuren in de race van morgen: "We staan op de tweede rij en P3 voor morgen. Wie weet wat er gaat gebeuren qua weer... Het kan heel interessant worden." Over het tegenvallende optreden van Lawson was Horner duidelijk: "Hij miste VT3 door een technisch probleem, dus dan sta je op achterstand. Hij heeft hier nog nooit geracet, en hij is de enige coureur op de grid die hier nog nooit is geweest. Er werd veel van hem gevraagd. Zijn eerste run was goed, maar door fouten in de tweede en derde run viel hij buiten de boot. Maar dit is niet representatief voor waar hij toe in staat is."