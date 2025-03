Dit is de nieuwe rivaal van Charles Leclerc

Aankomende zondag begint natuurlijk de allereerste race van het seizoen. Het wordt een nieuwe periode met Lewis Hamilton in de Ferrari. Dit wordt zijn eerste race voor een nieuw team na 12 jaar. Tijdens de afgelopen jaren was de Brit een van de meest succesvolle coureurs van de hele wereld.

Het rijdersduo van Charles Leclerc en Lewis Hamilton is zonder twijfel het beste duo dat dit seizoen op de grid staat. Leclerc zou misschien wel de beste teamgenoot zijn die Lewis Hamilton heeft gehad sinds Nico Rosberg, die de Brit versloeg in 2016.

Dalende lijn

Maar de eerste drie jaar van het ground-effecttijdperk van de reglementen hebben ons een goede indicatie gegeven dat, terwijl Leclerc een stijgende lijn vertoont, Hamilton een dalende lijn zou vertonen.

Leclerc won drie races en eindigde als tweede in de tussenstand van 2022, en hij voegde daar in 2024 nog eens drie overwinningen aan toe en eindigde als derde. Hij versloeg Lando Norris bijna voor de tweede plaats, zelfs met Norris in de constructeurstitelwinnende McLaren. Hamilton wist teamgenoot George Russell in die drie seizoenen slechts amper te verslaan, en als Russell niet was gediskwalificeerd voor zijn overwinning in de Grand Prix van België, waardoor Hamilton de overwinning in de wacht sleepte, zou Russell meer punten hebben gehad.

In 2022 en 2023 beleefde hij de eerste twee seizoenen zonder overwinningen uit zijn carrière en in 2024 behaalde hij de slechtste zesde plaats in het klassement, zelfs met twee overwinningen. Met name zijn kwalificatievorm heeft de laatste tijd een flinke klap gekregen. Hoewel zijn overwinning op Silverstone vorig jaar liet zien dat hij op een goede dag nog steeds in staat is om de klus te klaren, is de 40-jarige Britse coureur ontegenzeggelijk langzamer dan hij ooit was.

Ferrari

Toch zijn er meer dan genoeg krantenkoppen die zeggen dat Ferrari echt het team is van de zevenvoudig wereldkampioen. Leclerc moet dus ook rekening houden met teamgenoot Lewis Hamilton én niet alleen met de McLarens en Max Verstappen.