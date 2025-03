Horner probeert langzame Lawson te verdedigen

Het langverwachte debuut van Liam Lawson als fulltime Red Bull-coureur verliep vrijdag in Melbourne niet volgens plan. Christian Horner moest de Nieuw-Zeelander verdedigen, die toegaf dat hij 'te langzaam' was, omdat hij moeite had om het tempo van teamgenoot Max Verstappen te evenaren tijdens de vrije trainingen voor de Australische Grand Prix.

Lawson eindigde 17e in VT2, bijna zes tienden langzamer dan Verstappen, die ook problemen had met de grip en balans van zijn RB21. In VT1 werd Lawson 16e, nog steeds zeven tienden achter de Nederlander.

Probleem

Beide coureurs hadden problemen met de prestaties van de auto, maar terwijl Verstappen zich in FP1 binnen de top vijf wist te plaatsen, bleef Lawson de hele dag steken in de onderste helft van het klassement. Na de training vertelde Lawson aan Sky Sports F1 openhartig over zijn prestaties: "Comfortabel, gewoon te langzaam. We hebben duidelijk nog veel werk te doen vannacht."

De teambaas van Red Bull, Christian Horner, was er snel bij om hem te verdedigen en benadrukte de steile leercurve waar Lawson mee te maken heeft, vooral omdat hij nog nooit eerder op Albert Park heeft gereden in welke categorie dan ook. Horner erkende de druk op Lawson en was duidelijk over de uitdagingen waar de rookie voor staat. "Liam, het is een grote stap omhoog. De teamgenoot van Max zijn, is waarschijnlijk de zwaarste baan in de Formule 1. Maar hij heeft de mentale aanleg en het karakter om daarmee om te gaan", zei Horner tegen Sky Sports F1.

Druk blijft

"Hij is hier nog niet eerder geweest; ik denk dat hij de enige coureur op de grid is die nog geen rondjes op dit circuit heeft gereden. Maar hij vindt zijn draai en geeft goede feedback. We zullen het de komende races zien."

De opmerkingen van de teambaas suggereren dat Red Bull bereid is om Lawson de tijd te geven om zich aan te passen, hoewel de druk onvermijdelijk zal toenemen naarmate het seizoen vordert, vooral als teamgenoot Verstappen hem aanzienlijk blijft overtreffen.