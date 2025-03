Charles Leclerc voelde zijn Ferrari flink verbeteren tijdens de eerste twee vrije trainingen van het seizoen. Er waren internationale vraagtekens of Ferrari McLaren kon uitdagen als F1 pace-setter na de tests in het voorseizoen, omdat er balansproblemen waren opgedoken in het vernieuwde concept van de SF-25.

Het is goed te zien dat Ferrari's uitdager voor 2025 een aantal wijzigingen heeft ten opzichte van zijn voorganger, waarvan de voorwielophanging voor het eerst in tien jaar is vervangen door een trekstangset-up. De veranderingen leken vrijdag op het Albert Park-circuit goed in te werken, want Leclerc was de beste in VT2, maar de Monegaskische coureur gaf toe dat er nog meer moet gebeuren.

Goed gevoel

"Eerlijk gezegd hebben we goed voorbereidend werk gedaan, want het gevoel met de auto was goed", zei Leclerc na de sessie. "Ik bedoel, er zijn natuurlijk dingen die we moeten verbeteren, zoals altijd, en ik ben nog niet erg blij met de balans."

"We zijn er veel beter aan toe dan tijdens de test in Bahrein en we moeten nog wat prestaties vinden, maar dat geldt voor iedereen in de paddock. De auto's zijn vrij nieuw voor iedereen en dus moet je ze pushen om te begrijpen wat precies de limiet is, maar het was een solide eerste dag. Nu moeten we afwachten hoe het morgen gaat als we wat meer pushen."

Pole position

Op de vraag of Ferrari zaterdag in Australië kan strijden om pole position, antwoordde Leclerc: “Op dit moment is het nog te vroeg om dat te zeggen."

"Ik denk dat we nog niet het echte tempo van iedereen hebben gezien en ik denk dat sommige teams hun spel misschien iets meer verbergen dan andere, maar McLaren staat er zeker boven. Ik denk dat Red Bull het op dit moment misschien wat moeilijker heeft, maar je weet het nooit met hen, zeker niet met Max Verstappen; je kunt ze nooit echt uitsluiten."

"Dus ik weet zeker dat ze mee zullen vechten en de Mercedes ziet er ook sterk uit. Dus het wordt een goed gevecht, dat weet ik zeker." Ondanks dat Leclerc toegeeft dat hij “voorzichtig wil zijn”, heeft hij zijn zinnen gezet op pole position. "Laten we afwachten, maar het is goed om te zeggen dat we na een dag als deze uitkijken naar morgen en dat we willen proberen om de pole position te pakken", besloot hij.