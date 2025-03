Lewis Hamilton verscheen vandaag voor het eerst op de baan als Ferrari-coureur. In de eerste twee vrije trainingen zag Ferrari er sterk uit, en dat geeft Hamilton veel zelfvertrouwen. De Brit stelt dat Ferrari alles rustig op moet bouwen, en dat ze steeds snelle worden.

Hamilton moest overduidelijk wennen aan zijn nieuwe team. In de eerste vrije training moest hij namelijk genoegen nemen met de twaalfde tijd, terwijl zijn teamgenoot Charles Leclerc de derde tijd wist te noteren. In de tweede vrije training zag het er allemaal iets zonniger uit voor Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen noteerde de vijfde tijd in Melbourne, en zijn teamgenoot Leclerc was de snelste man van de dag.

Geweldige ervaring

Hamilton draagt een kruiwagen vol met ervaring met zich mee, maar ook voor hem is aanpassen lastig. Hij kent het circuit van Albert Park goed, maar alles is anders in een compleet nieuwe auto. Hij was hier goudeerlijk over toen hij op de trainingen terugkeek voor de camera van Sky Sports: "De opbouw naar deze week is echt fantastisch geweest, en het voelde geweldig om de baan op te gaan in een Ferrari hier."

Wennen

De prestaties zagen er nog niet helemaal goed uit, maar Hamilton maakt zich er geen zorgen over. Vooral in de eerste vrije training viel hij een beetje tegen, maar Hamilton ziet dat niet als een probleem. In Australië legt hij dat ook uit: "Om eerlijk te zijn, de auto voelde heel erg anders dan ik eerder had ervaren toen ik naar deze baan kwam. Dus het kostte wat tijd om te wennen tijdens de eerste training."

Langzaam leren

In de tweede vrije training zag alles er weer wat rooskleuriger uit voor Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen reed goede rondes in het zonnetje. Hamilton was zelf dan ook tevreden met zijn prestaties in deze tweede training van de dag: "De tweede vrije training was zeker een beetje beter, maar het was nog steeds vooral bouwen. We zijn rustig aan het opbouwen en we worden stukje voor stukje sneller."