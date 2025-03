Regerend wereldkampioen Max Verstappen kende een redelijke eerste dag in Melbourne. De prestaties waren nog niet helemaal waar hij op had gehoopt, maar Red Bull leek ook niet het snelste team te zijn. Verstappen stelt dat de balans oké was, maar dat ze geen grip konden vinden.

Verstappen begon de dag in Australië met een vijfde tijd in de eerste vrije training. Het zag er niet slecht uit voor de Nederlander, maar de achterstand op de concurrentie was wel bijna een halve seconde. In de tweede vrije training hoopte Verstappen stappen te kunnen zetten, maar daar kwam niets van terecht. Hij moest het doen met slechts de zevende tijd, en dat was allesbehalve naar wens.

Moeizaam

Na een foutje tijdens zijn eerste softrun in VT2 was Verstappen hoofdschuddend in de auto te zien. De ontevredenheid bij de regerend wereldkampioen was overduidelijk aanwezig. Na afloop klonk hij in zijn review van de dag ook niet bepaald positief: "De balans was niet helemaal verkeerd, maar op de een of andere manier kregen we geen grip en ging het moeizaam. Vandaar dat we er nu niet echt bovenaan bijstaan."

Lastig op te lossen

Er zijn dus weer balansproblemen bij Red Bull. Vorig jaar zorgde dit voor problemen, maar volgens Verstappen valt het nu wel mee: "Het zijn niet echt grote balansproblemen, dus het wordt moeilijk om op te lossen. Maar het is ook niet dat ik dit niet had verwacht vandaag. Ik ben niet positief of negatief verrast door onze snelheid. We hebben hier niet meer echt goed gepresteerd sinds het nieuwe asfalt er ligt. Dat helpt ons niet, maar dat is natuurlijk voor iedereen hetzelfde."

Meer snelheid nodig

Verstappen heeft dan ook een heldere boodschap voor zijn team Red Bull. Ze moeten hard aan de bak om ervoor te zorgen dat ze morgen goed voor de dag kunnen komen in de kwalificatie. Verstappen legt duidelijk uit wat ze nodig hebben: "We zullen dus meer snelheid moeten vinden, want nu komen we gewoon te kort om vooraan mee te kunnen doen."