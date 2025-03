Doohan probeert te genieten in gevarenzone

Jack Doohan is begonnen aan zijn eerste volledige Formule 1-seizoen. Het is echter nog maar de vraag of hij dit seizoen gaat afmaken, want hij staat nu al onder druk. Doohan stelt dat dit niets met hem doet, en dat er zeker vier coureurs op zijn zitje azen.

Doohan heeft zijn eerste vrije trainingen en kwalificatie in Melbourne achter de rug. Hij is een jongeling, die pas één Grand Prix heeft verreden. Normaal gesproken hoeft een rookie zich weinig zorgen te maken aan de start van het seizoen, maar bij Doohan is dat anders. Het team van Alpine is ambitieus, en dat kan ten koste gaan van de toekomst van Doohan in de Formule 1. Sterker nog, zijn Formule 1-avontuur kan al na een paar races voorbij zijn.

Vier reservecoureurs

Doohans zitje kan zomaar worden ingenomen door Franco Colapinto. De Argentijnse coureur is overgekomen van Williams, en hij fungeert dit seizoen als derde coureur van Alpine. Bij de Franse renstal lijkt hij de meeste kans te hebben op een plekje op de Formule 1-grid, en dat kan Doohan de kop kosten. Daarnaast heeft Alpine ook Kush Maini, Paul Aron en Ryo Hirakawa onder contract staan als reservecoureur.

Doohan blijft zijn best doen

In Melbourne zit Doohan nog gewoon in de auto. Hij kent alle geruchten die rondgaan over hem, maar hij denkt niet dat het misgaat. De Australische Alpine-coureur haalt zijn schouders op in gesprek met de internationale media: "Het heeft geen nut om nu over geruchten te gaan praten. Ik heb een contract voor dit jaar, zo niet voor meerdere seizoenen. Ik moet gewoon elke keer als ik in de auto stap mijn uiterste best blijven doen."

Elke race genieten

Doohan begrijpt heel goed dat er meerdere coureurs azen op een plekje in de Formule 1. De Australiër vindt het dan ook logisch dan onder meer Colapinto in verband wordt gebracht met zijn zitje: "We hebben de beschikking over vier reservecoureurs die waarschijnlijk mijn stoeltje willen overnemen, en misschien ook die van mijn teamgenoot Pierre Gasly. Ik ga daarom genieten van elke race alsof het mijn laatste race is, want ik wil gewoon genieten van elk moment in de auto."