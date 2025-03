Norris hekelt kortzichtigheid over favorietenrol

Het team van McLaren verschijnt dit weekend in Melbourne aan de start als de grote favoriet. De Britse renstal kende een goede wintertest, en de concurrentie maakt zich zorgen. Lando Norris vindt dat onzinnig, en hij is van mening dat zijn tegenstanders nogal kortzichtig zijn.

McLaren werd vorig jaar constructeurskampioen, en ze maakten er geen geheim van dat ze dit jaar voor de dubbel willen gaan. Na de wintertest wisten de andere topteams het zeker: McLaren is de favoriet. Bij het Britse team veranderden ze ineens van mening, en namen ze afstand van de favorietenrol. Ze hadden het niet langer over de dubbel, en ze wilden vooral even de nieuwe situatie afwachten.

Conclusies trekken

In Melbourne weigert Lando Norris zichzelf uit te roepen tot favoriet. De Britse McLaren-coureur werd geconfronteerd met de favorietenrol, en hij kreeg de vraag of ze echt de favorieten zijn. Norris legt het uit en wordt geciteerd door de BBC: "Ik heb het gevoel dat we dat nu zijn. Ik weet dat er veel verwachtingen zijn en dat iedereen dit zegt. Ik ben verbaasd dat veel mensen zo kortzichtig zijn. Ook de mensen waarvan je het niet verwacht trekken al zo snel hun conclusies. Iedereen wil de rol van de underdog op zich nemen."

Norris is zelf van mening dat ook de andere topteams snel zullen zijn. Hij wijst naar Ferrari, Mercedes en Red Bull: "Ik denk nog steeds dat wij de top vier zijn, maar er zijn zoveel dingen die mensen niet hebben gezien tijdens het testen, waar andere mensen ook snel zijn geweest. Dat geldt ook voor Red Bull, voor Mercedes en voor Ferrari. Ik weet met hoeveel brandstof Ferrari reed tijdens de tests, en je zal verbaasd zijn over hoe snel ze dit weekend zijn."

Wel een goed gevoel

Norris stelt daarnaast dat hij zich nu niet gaat bezighouden met wat anderen doen. Bij McLaren ligt de focus namelijk alleen op McLaren: "Mensen kunnen zeggen wat ze willen. Wij houden het voor onszelf, maar we blijven gefocust en we willen snel zijn. We verwachten zeker dat we mee kunnen vechten, maar ik denk persoonlijk niet dat het gaat om de marges waar iedereen het over heeft."