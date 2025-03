Tsunoda niet blij voor Lawson na Red Bull-soap

Yuki Tsunoda rijdt dit jaar nog gewoon voor Racing Bulls. Hij droomde van promotie naar Red Bull Racing, maar daar viel de keuze op Liam Lawson. In Australië is Tsunoda goudeerlijk, want hij is niet blij voor Lawson. Het liefst had hij zelf in de RB21 gezeten.

Tsunoda wandelde vanochtend niet in een Red Bull-shirtje, maar in een outfit van Racing Bulls de paddock in. De Japanner richtte eind vorig jaar zijn pijlen op het zitje naast Max Verstappen, maar bij Red Bull hadden ze een ander idee. Tsunoda mocht de post season test voor hen rijden, maar het zitje ging naar Lawson. Daar was Tsunoda niet blij mee, maar hij leek de teleurstelling achter zich te hebben gehouden.

Niet blij voor Lawson

In de paddock van het circuit van Albert Park bleek echter dat Tsunoda nog altijd enorm baalde. De Japanner werd door de internationale media gevraagd of hij blij was voor Lawson. Dat is hij echter niet: "Maar dat is oké, toch? Ik zou niet zeggen dat ik blij ben voor hem, want dat zou een leugen zijn. Maar hij heeft gedaan wat hij moest doen. Hij heeft voor de volle honderd procent gepresteerd. Ik deed dat ook, en uiteindelijk was het aan Red Bull om een keuze te maken. Er komt niet echt een gevoel bij kijken, het is wat het is."

Nog steeds vrienden

Het feit dat Lawson het stoeltje voor de neus van Tsunoda wegkaapte, zorgt niet voor woede bij de Japanner. Ze zijn nog steeds dikke vrienden: "We zijn zeker vrienden. We praten veel met elkaar en ik vind het ook leuk om dat te doen. Voor 2020 brachten we al veel tijd door, omdat we toen elkaars teamgenoten waren. Ook reden we in verschillende raceklassen, waardoor je al automatisch minder contact met elkaar hebt. Maar onze vriendschap is nooit veranderd."