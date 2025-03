Verstappen wil racen en niet praten: "Niet veel te melden"

Max Verstappen heeft het eerste raceweekend van het jaar afgetrapt. In Melbourne meldde hij zich in de paddock voor de zogenaamde mediadag. De Nederlander was daar opvallend kort van stof, maar hij stelde dat dit niet kwam door de aangescherpte regels van de FIA omtrent het taalgebruik.

Voor het eerst in 2025 stroomde de paddock vol voor de mediadag in een raceweekend. De plaats van bestemming is het circuit van Albert Park in Melbourne. Verstappen stond direct in de spotlights, want voor het eerst waren de aangescherpte regels omtrent 'wangedrag' van kracht tijdens de mediadag. Verstappen schoof aan tijdens de persconferenties van de FIA, en hij was opvallend kort van stof.

Niet zoveel gezegd

Na het officiële persmoment van de FIA schoof Verstappen ook nog aan voor andere mediasessies. Verstappen kreeg de vraag waarom hij zo kort van stof was, en hij wordt geciteerd door Motorsport.com: "Ik heb eigenlijk niet zo heel veel gezegd! We hebben nu getest en nu gaat het allemaal beginnen. Dan zien we vanzelf wel waar we staan. Verder heb ik er niet zo heel veel over te melden."

FIA-regels

Verstappen lijkt niet per se korte antwoorden te hebben gegeven vanwege de nieuwe regels. Als hij de vraag krijgt of de aangescherpte regels hiermee te maken hebben, legt Verstappen dat uit: "Je moet natuurlijk wel wat meer gaan opletten met alles, maar aan de andere kant heb ik gewoon niet zoveel te melden en wil ik er niet te veel tijd aan besteden. Gewoon lekker relaxed en dat zien we vanzelf wel hoe het gaat."

Geen nieuw protest

Vorig jaar gaf Verstappen na zijn taakstraf in Singapore louter korte antwoorden op de FIA-persconferentie. Zijn korte antwoorden van vandaag hebben daar niets mee te maken: "Nou ja, je kunt er natuurlijk altijd wel tegenop gaan boksen, maar dat schiet ook niet op. Eerlijk gezegd heb ik daar ook niet zoveel zin in. Ik doe gewoon mijn ding gedurende het weekend en daarna ga ik lekker naar huis. En dan ben ik ook bezig met heel andere dingen. Het is dit seizoen al druk genoeg, ook met zaken buiten het circuit."