"Jos Verstappen fel over Red Bull-auto: "Max was niet tevreden"

Max Verstappen begint dit weekend met zijn jacht op zijn vijfde wereldtitel. Weinig mensen denken dat hij de favoriet is, aangezien McLaren een veel sterkere wintertest had dan Red Bull. Volgens Jos Verstappen was Max nog niet helemaal tevreden met de RB21.

Verstappen maakte er geen geheim van: Red Bull is niet de favoriet. Elke keer als hij naar de favorietenrol werd gevraagd, wees hij naar het team van McLaren. De renstal werd vorig jaar constructeurskampioen, en dit jaar gaan ze voor de dubbel in de Formule 1. Vlak voor de start van het nieuwe seizoen nemen ze afstand van de favorietenrol, maar de andere teams weten wel beter.

Heeft Red Bull een fout gemaakt?

Voor Red Bull stond de winter in het teken van het doorvoeren van verbeteringen. Na een redelijk tegenvallend 2024 moesten er een aantal aspecten aan de auto onder de loep worden genomen. Jos Verstappen was te gast bij radiozender Joe, waar hij vooruitkeek op het nieuwe seizoen. Gevraagd of Red Bull de voorsprong van McLaren had kunnen voorkomen door hard te werken, is Jos duidelijk: "Nou ja, of dat ze het problemen niet helemaal begrepen, niet weten wat eraan scheelt. En dat ze dan niet de juiste dingen hebben gedaan. Dat kan."

Is Verstappen ontevreden?

Max Verstappen klonk na de testweek redelijk opgewekt. Toch denkt Jos Verstappen dat zijn zoon niet helemaal tevreden was na de testweek: "Nou ja, laat ik het zo zeggen... Max was niet tevreden. Zo kan je het noemen, maar tussen ontevreden en niet tevreden zit wel een verschil. Hij staat zeker honderd procent achter het team en hij heeft er ook zeker vertrouwen in, want hij is afgelopen week in Engeland geweest. Daar zit hij dan in de simulator en toen hij terugkwam had hij een veel positiever gevoel, dus laten we hopen dat we dat door kunnen gaan trekken."