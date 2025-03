Zo laat komt Max Verstappen in actie in Australië

Het nieuwe Formule 1-seizoen gaat aankomend weekend van start in Australië. Op het circuit van Albert Park in Melbourne gaan de coureurs op jacht naar succes. Om Max Verstappen en co moeten de fans vroeg opstaan, want de race begint op zondag om 05:00.

Voor het eerst sinds 2019 gaat het Formule 1-seizoen weer van start in Australië. In de afgelopen jaren werd het seizoen afgetrapt in de woestijn van Bahrein, maar nu heeft het sfeervolle circuit van Albert Park weer de primeur te pakken. Voor het eerst kan er een beeld worden geschetst van de onderlinge verhoudingen tussen de teams. Veel fans kijken daarnaar uit, maar het wordt ochtendwerk voor de Europese fans.

De races worden meestal om 15:00 lokale tijd verreden. In Australië lag de starttijd altijd iets later, maar daar is verandering ingekomen. Sinds een aantal jaar wordt hier ook om 15:00 lokale tijd gestart. Dit is voor de fans in Europa pittig, want ze moeten vroeg hun bed uit. Om 05:00 lokale tijd doven de lichten voor de opwarmronde in Albert Park. Het wordt dus een soort ontbijttelevisie, en alle andere sessies worden ook op vroege tijden gestart. De kwalificatie begint bijvoorbeeld om 06:00 Nederlandse tijd.

Starttijden Australië (Nederlandse tijd):

Vrijdag 14 maart:

Eerste vrije training: 02:30 - 03:30

Tweede vrije training: 06:00 - 07:00

Zaterdag 15 maart:

Derde vrije training: 02:30 - 03:30

Kwalificatie: 06:00 - 07:00

Zondag 16 maart:

Grand Prix van Australië: 05:00

Waar is de race te zien?

De Australische Grand Prix wordt in Nederland uitgezonden bij streamingdienst Viaplay. Alle sessies zijn hier live te volgen, inclusief uitgebreide voor- en nabeschouwing. In Nederland kan er ook worden gekeken naar de sessies bij F1 TV, ook hier is er een voor- en nabeschouwing te zien. De samenvattingen van de races zijn dit jaar niet meer te zien bij Ziggo Sport en de NOS.