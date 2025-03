Alpine slaat slag met nieuwe teampartner

Het team van Alpine heeft vlak voor de start van het nieuwe seizoen een nieuwe sponsor aangetrokken. De Franse renstal kende op commercieel gebied een drukke winter, en die sluiten ze dus af met nog een grote deal. Ze gaan namelijk samenwerken met Viagogo.

Alpine trok in de afgelopen maanden meerdere nieuwe sponsors aan. De Franse renstal sloeg daarmee een slag op commercieel gebied, en ze rijden zichzelf hiermee meer in de picture. De meest in het oog springende nieuwe partner was Eni, het bedrijf keert terug in de Formule 1 en dat levert Alpine veel op. De logo's van dit bedrijf zijn ook te zien op de wagens en racepakken van Pierre Gasly en Jack Doohan.

Gevolgen voor fans

Alpine heeft nu nog een nieuwe deal aangekondigd. Vlak voor de start van het seizoen in Australië hebben ze namelijk ook een deal gepresenteerd met Viagogo. Ze gaan een samenwerking met het ticketverkoopplatform, en daar willen ze op meerdere vlakken van profiteren. Fans kunnen door deze deal namelijk via Viagogo tickets voor de raceweekenden aanschaffen. Hiermee hoopt Alpine een nieuw publiek te kunnen gaan bereiken.

Gevolgen voor Alpine

Voor Alpine zelf heeft deze deal ook een positieve uitkomst. De samenwerking met Viagogo zorgt er namelijk voor dat ze weer een nieuwe sponsor hebben binnengehaald. De logo's van het bedrijf zullen de komende jaren te zien zijn in de garages van Alpine, in de hospitality units van het team en op de digitale platformen. Daarnaast moet dit er dus voor zorgen dat het voor de fans veel makkelijker wordt om tickets voor races te kunnen aanschaffen. Volgens Alpine heeft deze samenwerking positieve gevolgen voor alle betrokkenen. Het gaat om een meerjarige deal, wat dus betekent dat ze in de toekomst ook van deze deal zullen profiteren. Het lijkt er niet op dat de logo's te zien zijn op de auto's van Gasly en Doohan.