Prost ontving bedreigingen na Netflix-serie, FIA woedend

Formule 1-legende Alain Prost is met een opvallende onthulling gekomen. De Franse oud-coureur meldde namelijk dat hij haatreacties op sociale media ontvangt naar aanleiding van een Netflix-reeks over Ayrton Senna. Autosportfederatie FIA walgt van deze reacties en steunt Prost.

Alain Prost wordt gezien als één van de beste coureurs uit de geschiedenis van de Formule 1. De Fransman werd wereldkampioen in 1985, 1986, 1989 en 1993. Hij wordt voor altijd in één adem genoemd met Ayrton Senna. Samen met de Braziliaanse legende vormde hij eind jaren '80 het rijdersduo van McLaren. Ze groeiden uit tot elkaars grootste rivalen, en dat leverde een aantal legendarische duels op.

Bullshit

Senna kwam in 1994 om het leven tijdens de Grand Prix van San Marino, en hij groeide na zijn dood uit tot een soort mythisch figuur. Eind vorig jaar verscheen er op streamingplatform Netflix een serie over zijn leven. De makers hebben er alles aan gedaan om alles zo realistisch mogelijk in beeld te brengen, maar de verhaallijn was niet helemaal waarheidsgetrouw. Prost liet aan Motorsport-Total weten wat hij ervan vond: "Bullshit, bullshit. Het is volledige bullshit. Bijna alles is gefictionaliseerd. Ik wil er eigenlijk niet meer over praten." Het is wel duidelijk, Prost is geen fan van de serie.

Online bedreigingen

Prost liet in een ander interview ook weten dat hij veel haatreacties ontvangt op sociale media. De reacties zorgen ervoor dat Prost overweegt om zijn Instagram-account te verwijderen. Autosportfederatie FIA heeft dit ook gehoord, en bij PlanetF1 kwamen ze met een statement: "Als voormalig wereldkampioen zou Alain Prost niet van sociale media moeten worden verdreven vanwege online geweld. Zijn ervaringen laten de harde realiteit zien waar sporters op alle niveaus mee te maken hebben: dagelijks misbruik, pesterijen en zelfs bedreigingen. De FIA ontwikkelt een educatieve, technologische en regelgevende oplossingen die nodig zijn om deelnemers, officials én fans te beschermen."