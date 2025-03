Waarschuwing voor Doohan: "Kan al na één race voorbij zijn"

Jack Doohan begint volgende week aan zijn eerste volledige Formule 1-seizoen. Het is echter nog maar de vraag of hij het seizoen gaat afmaken, want hij staat onder enorme druk. Ralf Schumacher denkt dat Doohan al na een paar races aan de kant kan worden geschoven.

Doohan is dit jaar de teamgenoot van Pierre Gasly bij het team van Alpine. De Australiër is de opvolger van Esteban Ocon, maar de kans is groot dat hij zelf snel een opvolger gaat krijgen. Alpine heeft namelijk Franco Colapinto aangetrokken als reservecoureur, en hij klopt hard op de deur. Colapinto wordt gezien als een groot talent, en het is geen geheim dat Flavio Briatore zeer gecharmeerd van hem is.

Droom snel ten einde?

Oud-coureur en huidig analist Ralf Schumacher denkt dat Doohans Formule 1-avontuur snel voorbij kan zijn. Schumacher laat in de podcast Backstage Boxengasse weten dat hij vreest voor Doohans carrière: "Ik hoor op dit moment niks concreets over deze zaak, maar ik ken Flavio wel. Als deze jongeman niet weet te presteren, en zijn wintertest kon je ook niet echt sterk noemen, dan is het avontuur snel genoeg over. Flavio weet dat ook, het kan dan allemaal na Australië al voorbij zijn. Voor nu denk ik dat er niet echt een toekomst voor hem is weggelegd."

Uitgroeien tot een superster

Voor Doohan wordt het dan ook belangrijk om te laten zien wat hij in huis heeft. De Australiër moet gaan vlammen, en dat is dan ook een advies wat Schumacher hem geeft. De analist is er duidelijk over als hij verder gaat met zijn verhaal: "Doohan gaat naar Melbourne en daar zal hij het gaspedaal zo diep mogelijk gaan intrappen. In theorie kan hij in die eerste twee of drie races van het jaar uitgroeien tot een soort superster, maar daar ziet het op dit moment nog niet naar uit."