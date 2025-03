"Verstappen onthult zorgwekkende details over nieuwe Red Bull-bolide".

Max Verstappen wil dit jaar zijn vijfde wereldtitel gaan pakken in de Formule 1. Hij realiseert zich echter wel dat zijn team Red Bull niet geldt als de grote favoriet. Daarnaast stelt Verstappen dat niet alle problemen van vorig jaar zijn opgelost door Red Bull.

Verstappen werd vorig jaar voor het vierde seizoen op rij wereldkampioen in de Formule 1. Hij wist negen Grands Prix te winnen, maar verder waren er veel problemen bij Red Bull. In de zomer vielen ze ver terug, en dat zorgde voor frustraties bij Verstappen. Hij wist zelf alles uit de auto te halen, maar de RB20 functioneerde niet naar wens. Er waren veel problemen waardoor ze niet konden vechten met de concurrentie.

Hardnekkige problemen niet verdwenen

De nieuwe RB21 leek tijdens de wintertest over te komen als een betere auto. Veel problemen waren verdwenen, en dat stemt hem tevreden. Tijdens een evenement van Viaplay stelde Verstappen tegenover de media hoe de auto aanvoelde: "Qua balans komt het wat beter samen bij het ingaan tot midden in de bocht. Aan de andere kant zijn er wel nog steeds problemen met de hobbels en de kerbstones. Dat is niet ons sterkste punt en dat blijft nog doorratelen. Al hoeft dat natuurlijk niet altijd gezegd te worden in de buitenwereld. Tijdens meetings wordt daar druk over gesproken."

Ook positieve signalen

Toch is niet alles kommer en kwel bij Red Bull. Verstappen klonk tijdens de testdagen al veel positiever over de bestuurbaarheid, en de nieuwe RB21 oogde al wat beter. Wel stonden ze een aantal uren in de pitlane met problemen, maar dat kan gebeuren tijdens de testdagen. Verstappen is positief op het gebied van onderstuur, en daar doet hij ook niet geheimzinnig over. Verstappen werd hiernaar gevraagd tijdens het evenement van Viaplay, en hij reageerde met een lach toen hij met zijn antwoord kwam: "Ja, hij kan beter!"