Alles wat je moet weten over het nieuwe F1-team van Cadillac

Het is officieel: vanaf 2026 doen er elf teams mee aan de Formule 1. Cadillac heeft goedkeuring gekregen om deel te nemen, en dat zorgt voor grote vreugde. Het is een groot project, maar er is nog veel onduidelijkheid. GPToday.net zet alles op een rijtje wat tot nu toe bekend is over dit project.

Cadillac aasde al geruime tijd op een plekje op de Formule 1-grid. Samen met Andretti probeerde het General Motors-merk de sport te betreden. De eerste plannen werden goedgekeurd door de FIA, maar de FOM gooide de deur begin vorig jaar dicht. General Motors nam het initiatief over, waarna er vlak na de Grand Prix van Las Vegas een principeakkoord werd bereikt. Nu is er dus een officieel akkoord, en gaan ze vanaf volgend jaar deelnemen aan de sport.

Wie zitten er achter dit project?

Het plan om de Formule 1 te betreden kwam van de Andretti's. Ze probeerden eerst het team van Sauber over te nemen, maar toen dat mislukte wilden ze een eigen team opzetten. Ze sloegen de handen ineen met General Motors, maar dat plan kreeg dus geen groen licht van de FOM. General Motors nam daarna de leiding over, en ze zijn de drijvende kracht achter het team.

General Motors is echter niet de enige groep die achter het team zit. Ze beheren het project namelijk samen met TWG Motorsports, die ook worden bedankt door de Formule 1 in het persbericht. De CEO van deze groep is Dan Towriss, die ook betrokken was bij Andretti. Verder zijn de kopstukken van Andretti niet meer betrokken. Michael Andretti had zich teruggetrokken, terwijl Mario Andretti genoegen moest nemen met een rol van speciaal adviseur.

Hoe gaat het nieuwe team eruit zien?

Rondom het project heerst er nog wat onduidelijkheid. Ze hebben nog geen sponsors aangetrokken of andere deals gesloten. Het is de bedoeling dat Cadillac een fabrieksteam gaat worden, maar in de eerste jaren zal er nog met motoren en versnellingsbakken van Ferrari worden gereden. Eerder werd er hier al een deal over gesloten met het Italiaanse merk. Het is de bedoeling dat General Motors voor het einde van het decennium zelf motoren gaat leveren.

Wie worden de gezichten van het team?

Het is de verwachting dat Towriss een belangrijke rol gaat spelen binnen het team. Hij is echter niet de teambaas, want dat wordt Graeme Lowdon. De Brit was eerder ook betrokken bij het team van Marussia, en hij heeft al veel ervaring binnen de sport. De eveneens ervaren Russ O'Blenes is aangesteld als de CEO voor het nieuwe Power Unit-team. Verder heeft het team al een aantal ervaren namen waaronder Peter Crolla aangetrokken. Ze hebben onderkomens in Fishers, Charlotte en Michigan in de Verenigde Staten en Silverstone in het Verenigd Koninkrijk.

Wie gaan er rijden voor het team?

Het allerbelangrijkste van een Formule 1-team, zijn de coureurs. Cadillac heeft nog geen officiële mededelingen gedeeld over coureurs. Het is wel duidelijk wat voor coureurs ze zoeken. Mario Andretti heeft al meerdere keren laten weten dat ze graag voor een jonge Amerikaanse coureur en een ervaren kracht willen gaan. Hij noemde de naam van IndyCar-coureur Colton Herta, maar die twijfelt nog. Verder werden ook de namen van Sergio Perez, Valtteri Bottas en Guanyu Zhou genoemd.