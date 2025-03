Gemotiveerde Leclerc weet nog niet of hij kan winnen

Het team van Ferrari wil dit jaar gaan vechten om de titels in de Formule 1. Charles Leclerc heeft gezelschap gekregen van Lewis Hamilton, en samen willen ze de degens gaan kruisen met de concurrentie. Leclerc weet echter nog niet of ze direct kunnen gaan winnen in Australië.

Volgende week wordt het nieuwe Formule 1-seizoen afgetrapt met de Australische Grand Prix op het circuit van Albert Park in Melbourne. Het wordt waarschijnlijk een groot spektakelstuk, want de verschillen tussen de vier topteams zijn zeer klein. Bij Ferrari willen ze Mercedes, McLaren en Red Bull laten zien wat ze in huis hebben. Ze willen de aanval gaan openen, maar het is nog maar de vraag of dit direct gaat lukken in Melbourne.

Leclerc enorm gemotiveerd

Leclerc weigert vooruit te lopen op de zaken. De Monegask heeft vooral veel zin in het nieuwe seizoen, zo laat hij weten aan Sky Sports: "Ik ben enorm gemotiveerd. Er wordt achter de schermen natuurlijk hard doorgewerkt, en we willen gaan proberen om te winnen. We zullen we gaan zien waar we staan in die eerste race, en vanaf daar gaan we hard doorwerken, maar er is gewoon veel motivatie en we willen Ferrari zeker terug gaan brengen naar de top van de Formule 1."

Extreme omstandigheden in Bahrein

Ook Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur begint met een goed gevoel aan het nieuwe seizoen. De Fransman is zeer gemotiveerd, en hij wil graag schitteren. De wintertest werd echter niet verreden onder de ideale omstandigheden, waardoor hij nog zijn twijfels heeft. In Bahrein was het veel kouder dan normaal het geval is, en daarnaast regende het ook op de tweede testdag: "Het was heel erg lastig om echt een conclusie te kunnen trekken in Bahrein met die extreme omstandigheden die we daar hadden, maar nu willen we de baan opgaan om het gevecht aan te gaan en om te gaan racen."