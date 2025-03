Mercedes contracteert groot aantal toptalenten

Het team van Mercedes heeft bekendgemaakt welke coureurs dit jaar onderdeel uitmaken van hun opleidingsprogramma. Ze hebben niet stilgezeten, en ze beschikken dit jaar over de diensten van twaalf toptalenten. Mercedes heeft meerdere grote talenten gecontracteerd.

Het is vandaag de dag voor de Formule 1-teams zeer belangrijk om hun eigen talenten op te leiden. Veel teams beschikken over uitgebreide talentenprogramma's, maar veel van deze jonge talenten komen nooit in de buurt van een zitje. Bij Mercedes is dat wel anders, want dit jaar staan er drie coureurs uit de eigen academie onder contract. Naast racecoureurs George Russell en Andrea Kimi Antonelli beschikken ze immers ook over de diensten van Frederik Vesti.

Bekende namen

Mercedes heeft vandaag bekendgemaakt welke talenten ze dit jaar gaan steunen. Ze hebben een lijst van twaalf coureurs gepubliceerd die dit jaar uitmaken van het juniorprogramma. Het gaat om coureurs van de karting tot aan de Formule 3. Grote talenten zoals Yuanpu Cui, Kenzo Craigie en Luna Fluxa maken nog steeds deel uit van het team, maar ze krijgen nu ook gezelschap van coureurs zoals Noah Stromsted en Rashid Al Dhaheri.

Veel vrouwelijke talenten

Stromsted en Al Dhaheri zijn de bekendste nieuwe namen binnen het opleidingsteam van Mercedes. De Deense Stromsted gaat dit jaar rijden in de Formule 3, terwijl Al Dhaheri al jaren indruk maakt in allerlei opstapklassen. Mercedes is vooral trots op het feit dat 25 procent van hun juniorencoureurs dit jaar vrouwen zijn. Ze hebben drie vrouwelijke talenten onder contract staan. Naast Fluxa gaat dat om F1 Academy-coureur Doriane Pin en de twaalfjarige Franse coureur Julia Montlaur. De elfjarige Italiaan Many Nuvolini is dit jaar het jongste talent. De 21-jarige Pin is de oudste coureur.

Dit zijn de coureurs in de opleidingsploeg van Mercedes:

Noah Stromsted (17, Denemarken)

Doriane Pin (21, Frankrijk)

Rashid Al Dhaheri (16, Verenigde Arabische Emiraten)

Yuanpu Cui (17, China)

Alex Powell (17, Jamaica/Groot-Brittannië)

Ethan Jeff-Hall (16, Groot Brittannië)

Andy Consani (15, Frankrijk)

Luna Fluxa (14, Spanje)

Kenzo Craigie (14, Groot-Brittannië)

James Anagnostiadis (14, Australië)

Julia Montlaur (12, Frankrijk)

Many Nuvolini (11, Frankrijk)