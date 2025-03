Honda wil niet alleen met Aston Martin samenwerken

Honda keert volgend jaar terug in de Formule 1 als officiële motorleverancier. De Japanners gaan krachtbronnen leveren aan Aston Martin, maar dat betekent niet dat ze andere teams negeren. Voor de toekomst staan ze open voor samenwerkingen met andere teams.

Aston Martin hoopt met Honda een gooi te kunnen doen naar de wereldtitel in de komende jaren. De Japanners stopten eind 2021 officieel als motorleverancier van Red Bull, maar ze namen geen afscheid van de sport. Ze bleven de krachtbronnen namelijk wel gewoon bouwen, maar ze waren niet langer de officiële motorleverancier. In 2026 gaan er nieuwe motorregels gelden, en dat ziet Honda als een nieuwe kans.

Niets uitsluiten

Samen met de nieuwe partner Aston Martin gaan ze jagen op successen. De Britse renstal wordt hierdoor een fabrieksteam, maar Honda denkt er serieus over na om ook met andere teams samen te werken. HRC-president Koji Watanabe legt dat uit bij Motorsport.com: "We zijn een racebedrijf, dus als er een kans is om de Power Unit aan meerdere teams te leveren, dan willen wat dat nastreven. We sluiten niets uit. Voor nu is onze voornaamste focus het opzetten van een goede samenwerking met Aston Martin. Momenteel hebben we geen plannen om uit te breiden en aan meerdere teams te leveren. We zijn ook niet op dat punt."

Eerst focussen op Aston Martin

Honda wil zich eerst focussen op successen met Aston Martin. Op de lange termijn is het echter wel het ideaalbeeld om met meer teams samen te werken: "Voor nu is mijn enige verzoek om ervoor te zorgen dat we kunnen winnen met Aston Martin. We leveren momenteel Power Units aan meerdere teams, maar zodra de zaken tot rust komen en het haalbaar wordt, moeten we uitbreiding overwegen. Dat gezegd hebbende is het momenteel geen actieve overweging voor ons. Kakuda heeft zelf aan ons gevraagd dat we hem op het huidige project laten focussen."