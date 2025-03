Ferrari gunt Hamilton speciale demorun in Milaan

Het nieuwe Formule 1-seizoen gaat volgende week van start in Australië. De kopstukken van Ferrari zijn nog niet in het vliegtuig gestapt, want ze gaan vandaag een demorun verzorgen in het centrum van Milaan. Ook Lewis Hamilton zal hierbij in actie komen.

Ferrari staat al de hele winter in de spotlights. Dit komt vanzelfsprekend door de komst van zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. Alles wat hij doet zorgt voor enthousiasme bij de Tifosi, en de Italianen smullen van de acties van Hamilton. Sportief gezien liggen er dit jaar ook kansen, want Ferrari zag er aardig uit tijdens de wintertest in Bahrein. Voordat ze afreizen naar Australië, willen ze de Italiaanse fans bedanken.

Grote sponsor

Ferrari-sponsor UniCredit zorgt namelijk voor een speciaal evenement in het centrum van de stad Milaan. Vanavond zullen daar allerlei activiteiten zijn, en laten Lewis Hamilton, Charles Leclerc en teambaas Frédéric Vasseur hun gezicht zien. Het gaat om een uitgebreide show, waarbij Ferrari en UniCredit een hoofdrol zullen spelen. Het gaat echter niet alleen om een simpel fanevenement, want de coureurs zullen ook plaatsnemen in Formule 1-bolides.

Demorun

Er staat een groot podium op het Piazza Castello, maar Hamilton en Leclerc zullen vooral op de straten te vinden zijn. Er is een parcours uitgestippeld over het Piazza Castello, Viale Girolamo Gadio, Via Pietro Paleocapa en het over de Via Marco Minghetti. Hamilton en Leclerc zullen hier gaan rijden met oudere wagens van Ferrari. Leclerc zal plaatsnemen achter het stuur van de SF90 uit 2019. Hamilton zal gaan rijden met de Ferrari SF-21 uit 2021. Het evenement begint om 16:00 met een optreden van een DJ, waarna de CEO's van Ferrari en UniCredit het podium zullen gaan betreden.

De show zal voor iedereen te zien zijn, ook voor de fans die niet in Italië zijn. Ferrari zal het livestreamen op YouTube, maar verder is het vooral een show voor de aanwezige fans en de Italiaanse fans. Het is de verwachting dat Hamilton en Leclerc daarna snel zullen afreizen naar Australië voor de eerste race van het jaar.