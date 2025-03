Horner reageert op rel: "Einddoel was dat ik zou vertrekken"

Red Bull-teambaas Christian Horner bevindt zich al geruime tijd in een soort storm. Vorig jaar werd hij beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Hij werd vrijgesproken, en hij weigerde lang over de zaak te praten. Voor de camera's van Netflix doorbreekt hij nu die stilte.

Begin vorig jaar ontstond er een enorme rel bij het team van Red Bull Racing. Teambaas Horner werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag door een werkneemster. Na een aantal onrustige weken werd hij vrijgesproken. De medewerkster van Red Bull ging in beroep tegen het onderzoek, maar Horner werd voor een tweede keer vrijgesproken. Hij is nooit vertrokken bij het team, maar de onrust bleef.

Vlak nadat Horner voor de eerste keer werd vrijgesproken, gebeurde er iets bizars. Vlak na de tweede vrije training in Bahrein kregen alle media die aanwezig waren op het circuit een bijzondere mail. Het ging om een Google Drive-bestand waarin allerlei appjes van Horner zouden staan. Of de berichten en documenten echt waren, is nooit bekend geworden. Het werd wel een nieuw hoofdstuk van deze rel.

Het einddoel

Horner heeft vrijwel nooit in het openbaar gereageerd op deze rel. Hij heeft nu voor het eerst zijn mond opengedaan, in de Netflix-serie Drive to Survive. In de serie kijkt hij terug op de rel omtrent de appjes: "Aan het einde van de tweede vrije training kreeg ik ineens allerlei berichtjes op mijn telefoon. Er was een soort bom gedropt met vermeende appjes. Het gebeurde overduidelijk met voorbedachten rade om mij zoveel mogelijk af te leiden, en zoveel ergernis te bezorgen. Het was duidelijk dat het einddoel was dat ik Red Bull zou verlaten."

Belangrijke vraag

Het is nooit duidelijk geworden wie de appjes heeft de wereld in heeft geslingerd. De rel werd snel de kop ingedrukt, en de inhoud van de appjes belandde niet op straat. In de desbetreffende aflevering van Drive to Survive wordt Horner gevraagd of hij weet wie de mail heeft gestuurd: "Dat is de vraag voor de miljoenen dollars!" Horner blijft stil, en geeft antwoord: "Daarop weet je het antwoord."