Alonso lacht Norris uit na bijzondere uitspraken

Lando Norris en McLaren worden door veel mensen gezien als de titelfavorieten voor dit jaar. Norris zelf denkt daar anders over, en hij denkt dat het een zeer spannend seizoen met een aantal verrassingen gaat worden. Fernando Alonso moet daar een beetje om lachen.

De teams van McLaren, Mercedes, Ferrari en Red Bull Racing lijken ook dit jaar weer de kop van het veld te gaan worden. Aangezien de regels stabiel zijn gebleven en dit het laatste jaar is van dit regelboek, is het de verwachting dat het veld in elkaar gaat schuiven. Norris weet dat ook, en daarom sluit hij niet uit dat er dit jaar een aantal teams verrassend goed gaan presteren. Hij denkt dat er meer teams kunnen gaan winnen.

Normale uitspraak

Aston Martin-coureur Fernando Alonso verlangt naar een zege. Maar wanneer de tweevoudig wereldkampioen met de woorden van Norris wordt geconfronteerd, moet hij een beetje lachen. Tegenover Motorsport.com stelt Alonso dat Norris dit alleen suggereert, omdat hij nu een winnende auto heeft: "Toen Norris bij het vijfde of zesde team zat, zei hij dat er maar één team was dat alle races ging winnen. Dit is dan ook een normale, zelfverzekerde uitspraak."

Weinig incidenten

Alonso heeft zelf een volledig andere kijk op deze zaak. Hij deelt de mening van Norris niet, zo laat hij duidelijk blijken in het vervolg van zijn betoog: "Het is goed voor hem, maar ik denk dat het moeilijk wordt. De betrouwbaarheid is tegenwoordig zo goed, er zijn niet veel uitvallers en er zijn weinig incidenten. De strategieën zijn ook heel duidelijk. Zelfs op donderdag voor je naar de race gaat, weet je precies wat het wordt. Een eenstopper, een tweestopper, welke band je gaat gebruiken."

Gek weer

Alonso denkt wel te weten op welke manier het wél spannend kan worden in de Formule 1. De Spaanse tweevoudig wereldkampioen gaat verder met zijn verhaal: "Alles is nu zo perfect dat het moeilijk is om te veranderen of een race onvoorspelbaar te maken. Dan moet je hopen op gek weer. Hopelijk zijn er meerdere winnaars en wordt het een spannend kampioenschap. Vorig jaar was het al een goede strijd, en hopelijk is het dit jaar nog beter."