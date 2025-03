Red Bull moet leveren: "Ontevreden Max, is geen fijne Max"

Max Verstappen gaat dit jaar op jacht naar zijn vijfde wereldtitel in de Formule 1. Hij geldt na de testweken niet per se als de grote favoriet voor de wereldtitel. Günther Steiner hoopt dat Red Bull een goede auto kan leveren, want hij stelt dat een ontevreden Verstappen geen fijne Verstappen is.

Verstappen pakte vorig jaar na een lastig seizoen zijn vierde wereldtitel in de Formule 1. Hij was geen makkelijk jaar, want zijn team Red Bull was hun voorsprong verloren. Ze werden ingehaald door McLaren en Ferrari, terwijl ook Mercedes aan de poort rammelden. Verstappen deed niet geheimzinnig over zijn frustraties, en hij ontplofte een aantal keren waarbij hij hard uithaalde naar zijn eigen team.

Behoorlijk agressief

Voormalig Haas-teambaas Günther Steiner vreest dat Verstappen op dezelfde wijze kan reageren als er dit jaar iets soortgelijks gebeurt. Bij de Amerikaanse zender CNN legt Steiner dat uit: "Vorig jaar, toen hij niet meer won, reageerde hij behoorlijk agressief. Maar op een gegeven moment realiseerde hij zich: 'ik moet slim zijn en gewoon zoveel mogelijk punten meenemen, ook als ik niet win'."

Geen fijne Max

Steiner is dan ook benieuwd hoe Verstappen zal gaan reageren als het niet lekker gaat lopen. De Italiaan legt het uit: "Dus we moeten zien welke Max we krijgen. Maar als hij geen goede auto heeft waarmee hij kan winnen, dan zal hij zeker erg lastig te managen worden, omdat hij er vocaal over zal zijn als hij niet tevreden is. Een ontevreden Max, is geen fijne Max. Dat weten we allemaal. Maar hij is een zeer goede coureur, en ik denk op dit moment ook de beste. Hij zal zich er zeker voor inzetten op weer races te winnen en de titel te pakken, maar het zal niet makkelijk worden. Dat zagen we vorig jaar."

Kalm blijven

Steiner weet ook wel wat hij Verstappen zou meegeven in de jacht op de wereldtitel. Als hij de vraag krijgt welk advies hij aan Verstappen zou geven, reageert hij duidelijk: "Blijf kalm, maar je moet niet boos worden als het na twee races niet loopt zoals je wil. Als het begin van het seizoen niet jouw voordeel is, moet je als team hard werken om terug te komen op het niveau waar je wil zijn. Ongeduldig worden en klagen helpt een team niet, en brengt de mensen ook niet dichter bij elkaar. Dat heb je juist nodig als je niet competitief bent. Ik zou eerst zeggen: kijk waar je staat, en bepaal dan wat mogelijk is."