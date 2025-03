Verraste Hamilton geeft zijn mening over Ferrari-motor

Voor het eerst in zijn loopbaan rijdt Lewis Hamilton dit jaar niet met een Mercedes-krachtbron. Aangezien hij vanaf dit jaar voor Ferrari rijdt, gaat hij ook rijden met de motoren van de Italianen. Hamilton geeft eerlijk toe dat hij moet wennen aan deze nieuwe situatie, en vooral aan de nieuwe krachtbronnen.

Door zijn overstap van Mercedes naar Ferrari is Hamilton beland in een compleet nieuwe wereld. Voorheen werkte hij in het Verenigd Koninkrijk, in een overwegend Britse omgeving. Daarnaast beschikte Mercedes over twee fabrieken in Brackley en Brixworth. Bij Ferrari is alles anders, want hier gaat het om een Italiaanse omgeving met alle afdelingen onder één dak. Daarnaast is de beleving heel erg anders dan bij Mercedes.

Hard werken en veel leren

Ook de auto is een wereld van verschil voor Hamilton. Hij rijdt namelijk voor het eerst met een Ferrari-krachtbron, terwijl hij hiervoor alleen nog maar met een Mercedes-motor had gereden. Hij moet wennen, zo gaf hij in Bahrein eerlijk toe in gesprek met de internationale media: "De motor is anders, zowel in geluid als gevoel. Ik heb jarenlang met een Mercedes-motor gereden, en die was al geweldig. Het is fijn om te zien dat Ferrari ook een heel goede motor heeft, en ik werk hard samen met de engineers om goed te begrijpen hoe ik ermee om moet gaan."

Gewoontes aanpassen aan nieuwe auto

Een andere krachtbron zorgt ervoor dat Hamilton ook moet gaan nadenken over zijn gewoontes. Zijn gewoontes achter het stuur moeten op de schop, aangezien hij enorm gewend was aan een krachtbron van Mercedes. Hij legt dit dan ook uit: "In het begin is het best wel vreemd, want je moet de manier waarop je de bochten aanvalt veranderen, je moet wennen aan de verdeling van hoe je de kracht van de motor managet en je moet zelfs wennen aan de akoestiek in de cockpit. Maar ik ben er echt van aan het genieten."