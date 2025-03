Is Bahrein nog wel de juiste locatie voor de F1-testweken?

Op het circuit van Sakhir vond vorige week de wintertest van de Formule 1 plaats. Het was een ongewone testweek, met veel opvallende momenten. Een aantal van die zaken waren te voorkomen, en dat roept de vraag op of Bahrein wel de juiste plek is voor de wintertest.

Zoals elk jaar werd vorige week het Formule 1-seizoen officieus afgetrapt met de wintertest. Het is elk jaar de eerste keer dat alle auto’s tegelijk de baan opgaan, en dat de teams voor het eerst echt laten zien wat ze hebben bedacht. Het is gebruikelijk dat de sessie soms wordt stilgelegd, maar dit komt meestal niet door externe factoren.

Normaal gesproken wordt er weleens met een rode vlag gezwaaid vanwege een stilgevallen auto. Vorige week was dit echter niet het geval, geen enkele auto viel stil op de baan. Toch was er elke dag oponthoud, dat in de meeste gevallen voorkomen had kunnen worden.

Circuit in het donker

Op woensdag werd de middagsessie ruim een uur stilgelegd nadat de stroom op het circuit ineens was uitgevallen. De teams stonden ineens in het donker in de garages en de schijnwerpers rondom de baan stopten er ook mee. Het was een koddig gezicht, en niet heel erg professioneel. Het leek wel alsof de lampen ook bezig waren met een test, maar dat hoorde niet het geval te zijn.

De teams kregen de verloren uren wel terug, maar hierdoor moest veel personeel langer doorwerken dan verwacht. Op donderdag lag de sessie lang stil door regenval, iets waar de mensen van het circuit vanzelfsprekend niet aan konden doen. Het was vervelend voor de teams, maar niet iets wat de organisatie kwalijk kan worden.

Veiligheid

Op vrijdag gebeurde er iets wat men zich wél kan aanrekenen. Aan het begin van de middagsessie reed er ineens een touringcar door de uitloopzone. Er werd direct met een rode vlag gezwaaid, en de lokale buschauffeur werd duidelijk gemaakt dat hij niet op een weg reed, maar op een circuit waar de Formule 1-teams aan het testen waren. Wat het moment extra pijnlijk maakte, was dat er in de ochtend nog een quad over de baan reed nadat de lichten al op groen waren geschoten.

Op het gebied van veiligheid zijn dit geen positieve momenten. Het kan immers voor zeer gevaarlijke situaties zorgen, en het is dan ook niet vreemd dat de FIA een onderzoek heeft geopend. Deze incidenten zijn pijnlijk, maar het is niet nieuw. Vorig jaar lagen de tests immers ook urenlang stil, omdat er putdeksels los waren gekomen.

Serieuze incidenten

De incidenten met de putdeksels, de stroom en de voertuigen op de baan roepen de vraag op of Bahrein wel de juiste plek is voor de wintertest. Het zijn serieuze incidenten, en het zorgde voor oponthoud. Voorheen werden de tests vaak afgewerkt in Barcelona, maar dat lijkt nu een geluid uit het verleden te zijn. Bahrein is een modern circuit, de faciliteiten zijn goed, maar de teams moesten wel allemaal flink wat uurtjes reizen.

Barcelona

Barcelona is minder ver, is bekend bij de coureurs en is ook een plek waar het zonnetje vaak schijnt. In het licht van een groenere sport zou het ook logisch zijn om hier te testen. De teams hoeven minder ver te reizen, en dat geldt ook voor de media en de coureurs zelf. Toch lijkt het erop dat de Formule 1 Bahrein vergeeft. Volgend jaar vinden er waarschijnlijk twee testweken plaats, terwijl er in Barcelona een shakedownweek op de planning staat. In de moderne sportwereld is het logisch om naar Bahrein te gaan, maar of het de juiste plek is, is nog maar de vraag.