Nieuwe Formule 1-tijdperk begint in januari

In Bahrein wordt momenteel de eerste en enige wintertest van het nieuwe jaar afgewerkt. De dagen verlopen niet foutloos vanwege meerdere vreemde incidenten. Volgend jaar gaan er nieuwe regels gelden in de sport, en de Formule 1 wil al in januari gaan beginnen met het nieuwe seizoen.

Alles is vanaf volgend jaar anders in de koningsklasse van de autosport. De FIA heeft de regels aangepast waardoor er volgend jaar nieuwe motorische én aerodynamische regels ingaan. Voor alle teams wordt het belangrijk om dan kinderziektes uit de auto te gaan helpen. De FIA en de Formule 1 realiseren zich dat ook, en ze plannen voor volgend jaar dan ook direct meer testdagen in om optimaal voorbereid te zijn op het nieuwe seizoen.

Barcelona

GPToday.net heeft begrepen dat het nieuwe seizoen volgend jaar al vroeg van start. Er zal een vijfdaagse testsessie in Barcelona op het programma staat. Dit vindt plaats achter gesloten deuren, en alle teams mogen tijdens drie van de gereserveerde vijf dagen in actie komen. Ze mogen zelf kiezen welke dagen ze dat zullen gaan doen. Daarna zullen er nog twee testweken volgen.

Twee testweken in Bahrein

Het lijkt erop dat de Formule 1 weer gaat kiezen voor Bahrein als locatie. Dit is enigszins opvallend aangezien er tijdens deze testweek genoeg misging. Zo viel de stroom uit en reden er voertuigen op de baan die daar niets te zoeken hadden. Bronnen melden dat er na de shakedown-week in januari nog twee testweken plaatsvinden in februari.

De data hiervoor liggen nog niet vast, maar de Formule 1 lijkt te gaan kiezen voor 12, 13 en 14 februari en 18, 19 en 20 februari. Dat betekent dus dat de teams volgend jaar vroeg aan de bak moeten gaan. Het huidige seizoen eindigt namelijk in december, waardoor er weinig vakantie overblijft voor het teampersoneel. Dit zal ongetwijfeld voor veel chagrijn gaan zorgen, want er wordt al veel geklaagd over de hoge werkdruk in de sport.