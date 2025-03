Zijn de zorgen van Red Bull over 'illegale' truc terecht?

De testweek in Bahrein heeft voor veel nieuwe verhaallijnen gezorgd. Veel teams probeerden nieuwe trucjes uit, en ook de veelbesproken mini-DRS lijkt terug te zijn. Bij Red Bull maken ze zich zorgen, maar het is nog maar de vraag of deze zorgen terecht zijn.

Het team van McLaren maakte vorig jaar in Azerbeidzjan gebruik van een opvallend trucje. Op onboardbeelden was te zien hoe de achtervleugel van Oscar Piastri doorbuigende waardoor er een soort mini DRS-effect ontstond. Bij Red Bull trokken ze direct aan de bel, want het leek niet te gaan om een legaal trucje.

FIA wilde niks doen

De FIA wilde in eerste instantie niet ingrijpen, want de vleugel voldeed gewoon aan de de regels. Uiteindelijk ging de FIA toch overstag, en vroegen ze McLaren om deze vleugel niet meer te gebruiken. McLaren luisterde braaf naar de FIA, maar de verhalen over de doorbuigende vleugels waren nog lang niet voorbij. Het werd een nieuw hoofdstuk in de technische strijd in de Formule 1.

Zorgen bij Red Bull

In Bahrein kwam de discussie over de doorbuigende achtervleugel weer terug. Red Bulls technisch directeur Pierre Waché liet aan The Race weten dat hij denkt dat McLaren en Ferrari gebruikmaken van de mini-DRS. Op onboardbeelden en foto's was te zien dat er inderdaad aanwijzingen waren van doorbuigende vleugels. Het lijkt opnieuw het onderwerp van gesprek te worden, maar voor dit jaar is er iets veranderd in de Formule 1.

Deze winter maakte de FIA namelijk een opmerkelijke U-turn. Waar ze eerst weigerden in te grijpen bij de flexibele vleugels, gaan ze nu strengere controles uitvoeren. Vanaf de Spaanse Grand Prix zal er worden gelet op de voorvleugels, terwijl er vanaf de openingsrace in Australië al zal worden gekeken naar de achtervleugels. Als er in Melbourne weer aanwijzingen zijn van doorbuigende achtervleugels, dan kunnen teams aan de bel gaan trekken bij de FIA.

Testweek

Alle teams weten dat er strenger zal worden gecontroleerd, en het is dan ook de vraag waarom er tijdens de testweek werd gereden met deze vleugel. Het antwoord is vrij simpel, het is een test. Het is voor de teams het ideale moment om dingen uit te proberen, en er werden dan ook geen strengere controles uitgevoerd door de FIA. Dat neemt echter niet weg dat dit onderwerp zal blijven hangen tot de start van het seizoen, dan zal ook blijken of dit design door de tests van de FIA komt.