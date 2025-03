Hamilton lijkt zich zorgen te maken over Ferrari-problemen

Het team van Ferrari kende geen goed einde van de testweek in Bahrein. Lewis Hamilton bracht de laatste fase van de afsluitende sessie door in de pitlane. Hamilton hint nu op problemen waar Ferrari mee worstelde tijdens de laatste dag in Bahrein.

Charles Leclerc trapte de laatste testdag af namens Ferrari. De Monegask reed op vrijdag 66 rondjes over het circuit van Sakhir en hij noteerde de negende tijd. In de middag nam Hamilton het stuur over van zijn nieuwe teamgenoot. De zevenvoudig wereldkampioen was bezig met zijn eerste testweek als Ferrari-coureur, en hij reed op vrijdag 47 rondjes. Hij kwam uiteindelijk tot de zesde tijd.

Problemen, maar geweldige dagen

Hamilton was dan ook niet helemaal tevreden. De Britse zevenvoudig wereldkampioen deelde zijn mening in zijn review van de dag: "Over het algemeen waren het een aantal geweldige dagen en we hebben als team veel vooruitgang geboekt. We moesten eerder stoppen dan gepland, terwijl het ook weer lastig te voorspellen was. We hebben veel goede informatie kunnen verzamelen om op voort te bouwen. Het hele team heeft ongelooflijk veel werk geleverd, en ik kijk er enorm naar uit om naar Melbourne te gaan. Ik kan niet wachten om te gaan racen!"

Ook Leclerc twijfelt

Ook Hamiltons Ferrari-teamgenoot Charles Leclerc wijst naar de wisselvallige omstandigheden in Bahrein. Het regende immers op de eerste en tweede dag, en Leclerc spreekt zich uit: "Dit was een andere wintertest dan normaal. Het wisselvallige weer in Bahrein maakt het moeilijk om echt conclusies te kunnen trekken. De wind veranderde tijdens elke run die wij deden. Er viel ook nog wat regen en de temperaturen schommelden alle kanten op tijdens deze week. Alle teams reizen nu met meer onzekerheden af naar de eerste race in Australië, maar we hebben nog steeds ontzettend veel kunnen leren. Dat vooral als het gaat om de manier waarop onze auto nu aanvoelt."