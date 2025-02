Verstappen tast in het duister over snelheid van Red Bull

Max Verstappen kende vandaag een redelijke laatste testdag in Bahrein. De Nederlander noteerde de tweede tijd, maar Red Bull had wel de nodige problemen. Verstappen haalde zijn schouders erover op, en stelde dat hij in Melbourne wel ziet waar Red Bull staat.

Red Bull kende zeker geen foutloze testweek in Bahrein. Op woensdag liep alles op rolletjes, maar op donderdag liep Liam Lawson veel tracktime mis door problemen. Vandaag was het hetzelfde liedje en moest Verstappen een paar uur overslaan door een olielek. Hij zag er vandaag wel snel uit, maar tijden zeggen niets tijdens een testweek. Waar Red Bull staat ten opzichte van de concurrentie van McLaren, Ferrari en Mercedes is dan ook gissen.

Kleine probleempjes

Verstappen reed vandaag 81 rondjes, ruim meer dan een totale raceafstand dus. Na afloop reageerde hij koeltjes bij Verstappen.com: "Ik denk dat we een goede dag hadden. Een paar kleine probleempjes, maar over het algemeen denk ik dat we aardig wat hebben afgerond van ons testprogramma. Het ging zeker niet verkeerd, maar we hebben tegelijkertijd nog wat werk te doen."

Melbourne

Verstappen had zich voorafgaand de testweek niet te druk gemaakt. De regerend wereldkampioen ging er zeer ontspannen in, en hij kijkt dan ook niet met een slecht gevoel terug op de week. Hij stelt dat hij niet voor grote verrassingen kwam te staan tijdens zijn sessies op het circuit van Sakhir in Bahrein: "Het is wat ik eigenlijk had verwacht, dus we blijven gewoon lekker werken en proberen ons te verbeteren. Hopelijk zijn we klaar voor Melbourne, leren we nog wat bij en zien we daar wel waar we staan. Ik verwacht niet dat we de snelsten zullen zijn, maar het is tevens ook moeilijk om te zien waar het tempo ligt van de andere teams. Maar ja, er is nog heel wat werk aan de winkel voor ons."