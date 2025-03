Horner probeert rust te bewaren bij Red Bull

Tijdens de laatste testdag in Bahrein werd zichtbaar dat Red Bull met enkele nieuwe onderdelen experimenteerde. Max Verstappen reed met een aangepaste voorvleugel, maar het leek nog niet helemaal naar wens te werken.

De 27-jarige Nederlander had merkbaar last van onderstuur en oogde niet volledig op zijn gemak in de auto. Teambaas Christian Horner licht toe waar het grillige rijgedrag van de RB21 mogelijk door wordt veroorzaakt.

Geen paniek

Teambaas Christian Horner benadrukt dat Red Bull simpelweg zijn geplande testprogramma volgt en er geen reden is voor paniek. "Het is een normaal programma dat we afwerken" vertelt hij aan Sky Italia. "We proberen verschillende zaken uit, zoals afstellingen en instellingen van de auto. Tegelijkertijd is de wind hier in Bahrein behoorlijk sterk, wat invloed heeft op de prestaties. Meerdere teams hebben daardoor last van een onvoorspelbare auto, vooral door de windvlagen."

Horner laat doorschemeren dat Verstappen over het algemeen tevreden is met de testdagen, maar hij blijft terughoudend over eventuele oplossingen voor de balansproblemen waar Red Bull in 2024 mee kampte. "Max heeft een goede eerste dag gehad en gaf positieve feedback. We werken ons testprogramma verder af en analyseren alle data. Daarbij spelen ook de wisselende temperaturen een rol, waardoor we veel verschillende scenario’s uitproberen. Uiteindelijk is dit een wintertest, dus het draait nu vooral om het verzamelen van informatie en het optimaliseren van de afstelling. We boeken vooruitgang, maar het is nog te vroeg om definitieve conclusies te trekken. Het belangrijkste is dat de coureurs optimistisch zijn over de richting die we inslaan."

Focus

Een belangrijke focus voor Red Bull is het verbeteren van de consistentie van de RB21. "We werken eraan om een auto te ontwikkelen met een breder ‘window’, zodat hij onder verschillende omstandigheden competitief blijft. Vorig jaar waren we op sommige circuits razendsnel, terwijl we op andere banen moeite hadden met de balans. De auto voelde dan nerveus en lastig te besturen. Ons doel is nu om een flexibele wagen te creëren die op uiteenlopende circuits goed presteert en minder afhankelijk is van specifieke omstandigheden."