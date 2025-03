Hamilton leeft van de negativiteit

Lewis Hamilton heeft gereageerd op een artikel uit Time Magazine, waarin hij zegt dat hij kritiek op zijn carrièrekeuzes negeert. De inmiddels 40-jarige Brit wordt door de internationale media geciteerd, die verwijst naar een bewering van voormalig F1-teambaas Eddie Jordan, die zei dat het “absoluut suïcidaal” zou zijn voor Ferrari om Carlos Sainz te vervangen door Hamilton.

Hamilton wordt geciteerd als hij zegt: "Ik heb de negativiteit altijd verwelkomd. Ik heb nooit gereageerd op oudere, blanke mannen die commentaar hadden op mijn carrière en wat ik volgens hen zou moeten doen. Hoe je voor de dag komt, hoe je jezelf presenteert, hoe je presteert, maakt dat langzaam ongedaan."

Brandstof

Toen Hamilton tijdens de pre-season tests in Bahrein werd gevraagd naar het artikel, zei hij dat hij de negativiteit als brandstof gebruikte. Hij legde uit: "Ik heb eigenlijk nog geen seconde gehad om het verhaal te lezen, maar ik heb gehoord dat het er heel goed uit is gekomen. Ik denk dat, kijk, natuurlijk in onze sport kritiek iets is dat iedereen krijgt. Ik denk dat ik er waarschijnlijk veel meer van heb gekregen tijdens mijn carrière. Ik ben gewoon in de mindset: ik hou mijn hoofd naar beneden, blijf doen wat ik doe. Ik weet dat ik elke dag groei, ik weet dat ik fouten zal maken. Ik ben menselijk."

"Maar één ding waar ik trots op ben, is dat ik de gedrevenheid heb, ik heb de focus, ik ben in staat om toe te geven wanneer ik fout zit. En ik weet dat ik morgen zal werken om beter te zijn. Het maakt me echt niet uit wat voor commentaar ik tijdens mijn carrière heb gekregen. Het is niet alleen de afgelopen 12 maanden of zo. Ik gebruik dat gewoon als brandstof."

Komende tijd

Lewis Hamilton raakt steeds meer gewend aan zijn Ferrari en ook aan het team. En hij zegt dat na een paar moeilijke seizoenen bij Mercedes, het bij Ferrari zijn het "meest positieve gevoel" is dat hij in lange tijd heeft gehad. Hij voegde eraan toe: "Ik heb geleerd dat je niet te veel kunt beoordelen op basis van de eerste vooruitzichten."

"Ik denk zeker dat het in de afgelopen jaren, vooral met de vorige generatie auto's, veel gemakkelijker was om te weten waar je aan toe was. Maar ik zou zeggen dat dit het meest positieve gevoel is dat ik in lange tijd heb gehad. Dat is alles wat ik op dit moment kan zeggen."