Oud-wereldkampioen sneert naar huilbaby Verstappen

Max Verstappen ontving in de afgelopen jaren veel kritiek vanuit de Britse media. Dit leverde vaak vuurwerk op, en Verstappen sloeg ook regelmatig terug naar de Britten. Damon Hill lag vaak in de clinch met Verstappen, en hij slaat nu keihard terug naar Verstappen.

Enkelvoudig wereldkampioen Hill was tot en met vorig jaar analist bij de Britse zender Sky Sports. De Engelsman had vaak kritiek op Verstappen, en dat zorgde voor frustratie bij Red Bull. Hill vindt niet dat hij bevooroordeeld was, en hij stelt dat ze bij Red Bull niet van kritiek op Verstappen hadden. Ook vindt hij het oneerlijk dat er wordt gesteld dat Sky Sports bevooroordeeld is.

Niet anti-Max

In een interview met The Telegraph loopt Hill helemaal leeg over deze casus: "Sky wil een eerlijke omroep van de sport zijn en voorkomen dat hen toegang wordt ontzegd tot een zeer belangrijk persoon in de sport. Ik denk dat Red Bull dat weet en dat ze druk uitoefenen als dat nodig is. Maar ik ben helemaal niet anti-Max. Dat is het punt. Ik vind Max briljant en heel erg leuk. Ik bedoel, wat is er niet leuk aan hem? Hij is sensationeel. Maar ik was van mening dat hij over de schreef ging, en dat heb ik toen ook gezegd. Weet je, Red Bull heeft een verantwoordelijkheid voor de sport. Als hun coureur soms over de limiet gaat, dan kunnen ze zeggen dat dat niet mag. Alleen dat doen ze niet."

Huilende baby

Het feit dat Red Bull dat niet doet, frustreert Hill: "Dat is altijd mijn probleem met hem geweest. Dat ze Max bijna een carte blache hebben gegeven en hun coureur hebben beschermd als hij zich niet aan de regels houdt. Ik zal je een voorbeeld gaan geven. Vorig jaar interpreteerde Max de regels over inhalen correct, dat je ervoor moet liggen bij de apex. Er staat niets in de regels over dat je dat niet mag doen. Het is gaaf om een coureur een inhaalactie aan de binnenkant te zien plaatsen, behalve dat geen andere coureur dat doet. Als iemand dat bij hem zou doen, dan zou hij huilen als een baby. Dat is één van mijn grootste problemen met hen."