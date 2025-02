Aston Martin verrast met unieke update

Het team van Aston Martin heeft een opvallende update geïntroduceerd tijdens de testweek in Bahrein. De Britse renstal verscheen vandaag op de baan met een soort openingen aan de zijkant van de halo. Het is een opvallend detail aan de AMR25.

Tijdens de testweken introduceren teams vaak nieuwe onderdelen. Ze doen er alles aan om niet te veel geheimen te verklappen aan de rest van de wereld. Toch is het onmogelijk om alles verborgen te houden, eenmaal op de baan heeft iedereen er goed zicht op. Met alle fotografen, cameramensen en fans rondom de baan is het enorm lastig om bepaalde zaken echt geheim te kunnen houden.

Koeling

Bij het team van Aston Martin vallen vandaag een aantal zaken op. Zo rijden ze rond met een soort luchtinlaat aan de voorkant van de auto. Dit lijkt geen speciaal trucje te zijn, want mogelijk gaat het om een soort koelingssysteem voor de coureurs. Het tweede onderdeel valt veel meer op. Het gaat om twee openingen aan de zijkant van de halo, het gaat op driehoekige openingen die de wereld nog niet eerder heeft gezien in de Formule 1.

Inlaten

Het lijkt te gaan om een soort inlaten voor de koeling van de motor. Andere teams hebben nog niet gekozen voor dit soort opvallende systemen. Het team heeft het nieuwe onderdeel niet verborgen gehouden, want in de pitlane was het zeer duidelijk te zien. Of andere teams dit ook gaan doen, is nog niet duidelijk. Het is wel één van de eerste nieuwe ontwikkelingen die deze week te zien is in Bahrein. Fernando Alonso reed vanochtend rond met de nieuwe AMR25, en in de middag is het de beurt aan Lance Stroll. Aston Martin rijdt deze week vooralsnog redelijk onzichtbaar rond, ze hebben nog maar weinig problemen en ze willen de foutjes van vorig jaar wegfilteren.