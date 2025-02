Sarcastische Verstappen weigert serieuze antwoorden te geven op FIA-persconferentie

Max Verstappen heeft voor het eerst gereageerd op het boegeroep van vorige week. Tijdens het F1 75 Live-evenement in Londen werden hij en Red Bull-teambaas Christian Horner uitgefloten door de aanwezig Britse fans. Verstappen reageert er nu sarcastisch op.

Verstappen meldde zich vorige week in Londen om de nieuwe livery van de RB21 te presenteren. Hij had eerder al aangegeven dat hij er weinig zin in had, en dat leek nog steeds het geval te zien toen hij in de zaal zat. Als een boer met kiespijn lachte hij om de grapjes van de presentator, en na afloop ging hij weer snel naar huis. Zijn vader Jos stelde al dat de viervoudig wereldkampioen er geen zin in had om volgend jaar weer naar een evenement in het Verenigd Koninkrijk te gaan.

Geen serieus antwoord van Verstappen

Verstappen hoeft vandaag niet te rijden, maar hij moest zich wel melden in de perszaal om met de media te praten. Vanzelfsprekend werd hij gevraagd naar het boegeroep, en hij reageerde sarcastisch: "Was er dan boegeroep te horen? Of ben ik doof?" Na zijn grappende reactie kwam hij met een ietsje serieuzer antwoord: "Ik ga daar niet over praten, dat is mijn tijd niet waard."

"Absoluut fantastisch"

Verstappen werd daarna nog gevraagd naar of hij het wel naar zijn zin heeft gehad tijdens het F1 75 Live-evenement in de O2 Arena. Hij reageerde enorm sarcastisch: "Het was absoluut fantastisch!"

De andere aanwezige coureurs, waaronder Lando Norris, konden op dit punt hun lach niet meer inhouden. Vanzelfsprekend had Verstappen ook wel door dat niemand zijn woorden geloofde. Hij reageerde dan ook weer met een sarcastische knipoog: "Ik heb niets verkeerds gezegd toch?" Het lijkt dus wel duidelijk te zijn dat Verstappen er geen zin in had, maar de Nederlander wil daar overduidelijk niet te veel over zeggen.