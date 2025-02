Russell slaat alarm over nieuwe banden voor 2026

De Formule 1 rijdt dit seizoen voor het laatst met de huidige reglementen. Vanaf volgend jaar worden de technische en motorische regels aangepast. Volgens George Russell zijn de zorgen over de motor voorbij, hij ziet nu vooral grote problemen bij de banden.

Vanaf volgend jaar gaan alle regels op de schop. De krachtbronnen worden aangepast, en dat zorgt ervoor dat Audi, Ford en Honda gaan deelnemen aan de sport. De aerodynamische regels worden ook omgegooid, waardoor er vanaf 2026 compleet andere auto's op de baan zullen verschijnen. De teams maakten zich zorgen over de nieuwe regels, maar inmiddels lijkt het erop dat de zorgen minder worden. Dit is positief, maar er zijn wel andere zaken die voor hoofdbrekens zorgen.

Problemen niet zo drastisch

Mercedes-coureur George Russell maakt zich hier nu geen zorgen meer over. De regels zorgen volgens hem niet langer voor enorme kopzorgen bij het team. De Britse coureur legde het in Bahrein uit en hij wordt geciteerd door Motorsport.com: "We zijn nu begonnen met het werk aan 2026, vooral met concepten en dat soort zaken. De problemen waar we vorig jaar over spraken, zullen uiteindelijk niet zo drastisch zijn."

Zorgen over banden

Russell maakt zich wel zorgen over andere zaken. Namens Mercedes heeft hij al getest met de 2026-banden, en daar is hij niet heel erg blij mee. Sterker nog, hij maakt zich er een beetje zorgen over: "Een aantal coureurs hebben al met de banden voor 2026 gereden, banden die smaller zullen zijn om de luchtweerstand te verminderen. Ik moet wel zeggen dat het rijden daarmee een uitdaging was, zeker vergeleken met de bredere banden die wij nu hebben. Het was een stuk slechter met de nieuwe banden. Maar goed, dat is ook logisch, omdat deze banden smaller zijn. Hopelijk kunnen we dat in de komende maanden nog gaan verbeteren."