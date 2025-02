Marko vindt Lawson nu al enthousiaster dan Perez

Liam Lawson reed gisteren zijn eerste officiële Formule 1-meters voor het team van Red Bull Racing. Hij kende een redelijk sterke dag, en bij Red Bull zijn ze vooralsnog tevreden. Volgens Helmut Marko is Lawson nu al enthousiaster dan Sergio Perez was bij zijn eerste Red Bull-meters.

Lawson is dit jaar de vervanger van Sergio Perez bij Red Bull. De Mexicaan werd eind vorig jaar aan de kant geschoven na een teleurstellend seizoen. Bij Red Bull deden ze lange tijd geheimzinnig over het aanwijzen van een vervanger, maar uiteindelijk kwamen ze bij de redelijk onervaren Lawson uit. Hij reed vorig jaar een aantal races bij VCARB, en daar maakte hij volgens Red Bull een goede indruk. Hij kreeg de voorkeur boven Yuki Tsunoda.

Goed gedaan

Red Bull-adviseur Helmut Marko is tevreden over de prestaties van Lawson. Hij kende, op een spin na, een redelijk foutloze dag in Bahrein. Marko reageerde enthousiast op de prestaties van Lawson in gesprek met Motorsport.com: "Ja, hij heeft het goed gedaan. Alleen toen we van de harde banden naar de mediumbanden gingen, verbeterde hij zich niet meer. We veranderden op dat moment ook iets aan de auto en dat werkte niet. Binnen het team was dat echter logisch en het was ook bekend waarom het niet werkte."

Enthousiaster dan Perez

Marko is heel erg te spreken over het gedrag van Lawson binnen het team. De Oostenrijkse adviseur trekt direct een vergelijking met Lawsons voorganger Sergio Perez. Marko is daar heel erg duidelijk over, en deelt een klein sneertje uit naar de vertrokken Perez: "Liam is veel enthousiaster!" Marko plaatste echter direct een kanttekening bij zijn opvallende uitspraak, en hij wijst naar het grote leeftijdsverschil tussen Lawson en zijn voorganger Perez: "Ja, dat is wel de leeftijd! Maar hij heeft in ieder geval niets verkeerd gedaan."