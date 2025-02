In beeld: De overvolle eerste testdag in Bahrein

De eerste testdag op het circuit van Sakhir in Bahrein is een feit. Een uurtje langer dan gepland reden de coureurs vandaag hun rondjes in de woestijn. Dat leverde de teams veel data op, en voor de rest van de wereld waren er veel mooie plaatjes te zien.

Tijdens de eerste testdag kwamen alle twintig coureurs in actie. Verdeeld over twee sessies reden ze hun rondjes, en kwam Lando Norris bovendrijven als snelste. De tijden doen er echter niet toe tijdens de testdagen. De teams laten immers niet weten welke engine maps ze gebruiken of hoeveel brandstof er in de auto zit. Wel kunnen ze hier hun tegenstanders laten zien tot wat ze in staat zijn.

Extra uurtje

In de middagsessie lag de test ruim een uur stil door problemen met de stroom. Alle stroom was uitgevallen waardoor de teams in het donker stonden. Om dit uur te kunnen compenseren besloot de FIA dat ze een uurtje langer mochten testen, en daar maakten de teams dankbaar gebruik van. In het laatste uurtje werden er snelle rondjes genoteerd, en dat zorgde voor een klein beetje spektakel op de woensdag.

Geen stroom

Max Verstappen was één van de coureurs die in het laatste uurtje gas wist te geven. De Nederlandse wereldkampioen kwam in de middag in actie, en hij was productief. Verstappen komt later deze week weer in actie op het circuit van Sakhir. Het was een bijzondere dag met de stroomuitval, en in de komende dagen kan het nog vreemder gaan worden. Er wordt namelijk regen verwacht, iets wat vrijwel nooit het geval is in het Midden-Oosten. Er worden dan weinig rondjes verwacht, want weinig teams hebben regenbanden geselecteerd voor deze testweek. De eerste testdag leverde in ieder geval een vrachtlading aan mooie plaatjes op, het nieuwe Formule 1-jaar is eindelijk begonnen.