Ted Kravitz onthult pole position geruchten Hamilton

Lewis Hamilton denkt dat hij zijn aanpassingsperiode bij Ferrari 'dramatisch' heeft ingekort door een uitgebreid TPC-programma, aldus Ted Kravitz.

De opmerkingen van Kravitz komen naar aanleiding van 'geruchten' van insiders in de paddock dat Ferrari het nieuwe seizoen van pole position zal starten, omdat hun SF-25 de MCL39 van McLaren heeft ingehaald als de te kloppen auto.

Testdagen

Hoewel de tests in Bahrein geenszins bepalend zijn voor het komende seizoen, dat op 16 maart van start gaat met de Grand Prix van Australië, kunnen ze wel een indicatie geven van wie het goed heeft gedaan met de 2025-auto's en wie het doel heeft gemist.

De 40-jarige nam deel aan een uitgebreid voorseizoenprogramma met Ferrari. Hij voltooide alle vier zijn toegestane TPC [Testing Previous Car] voor dit jaar achter het stuur van Ferrari's 2023 F1-auto, terwijl hij ook een aangepaste SF-24 bestuurde tijdens een Pirelli-bandentest.

Verwachtingen

Kravitz, die sprak in de podcast van The F1 Show, beweert dat Hamilton het gevoel heeft dat hij door het rijden sneller kon acclimatiseren dan toen hij in 2013 van McLaren naar Mercedes overstapte. "Er is niets mis met dit verhaal," zei hij over Hamilton naar Ferrari. "We zullen de interesse en het enthousiasme van ons publiek weerspiegelen zolang het interessant blijft."

"Maar met de zevenvoudig wereldkampioen, meest succesvolle coureur, een grote meneer in een Ferrari, en de uitdaging die hij gaat krijgen tegen Charles Leclerc wordt echt, echt interessant. En wat ik het belangrijkste vond van het interview dat ik met hem had bij de introductie, is dat hij zei dat hij verwachtte, gebaseerd op zijn vorige teambewegingen, dat hij een soort overgang van zes maanden nodig zou hebben om een team te leren kennen en om hier te zijn. En hij is ervan overtuigd dat hij dat drastisch heeft verkort."

Grote veranderingen

"Ferrari heeft een aantal gedurfde stappen genomen met wat ze met de auto doen," zei hij. “Het lijkt erop dat ze niet bang zijn. Ze hadden het gevoel dat ze de limiet hadden bereikt met wat ze hiervoor hadden."

"Ze hebben de pullrod-ophanging zowel voor als achter gebruikt. En ze hebben het gevoel dat dat hun aeroteam genoeg geeft om mee te werken, dat ze dan het traject kunnen vervolgen waar ze nu op zitten, omdat ze momentum hadden. En als je kijkt naar de gemiddelde rondetijden in races tussen McLaren en henzelf, dan gaat het nu om duizendsten van seconden."