Ferrari houdt geen rekening met ongeloofwaardig scenario

Het is de verwachting dat het komende Formule 1-seizoen zeer spannend gaat worden. De regels blijven hetzelfde, en het is dan ook realistisch om te stellen dat de topteams naar elkaar gaan groeien. Bij Ferrari denken ze niet dat een ongeloofwaardig scenario werkelijkheid kan worden.

Ferrari eindigde vorig jaar op de tweede plaats in het constructeurskampioenschap. Ze kwamen net te kort om McLaren te kunnen verslaan. Daarnaast vochten ze ook een aantal grote duels uit met Red Bull Racing en Mercedes. Het is volgens veel mensen de verwachting dat deze vier teams ook dit jaar weer de dienst gaan uitmaken in de Formule 1. Het lijkt er ook sterk op dat ze naar elkaar toe zijn gegroeid.

Eerste vier races

Bij Ferrari zijn ze optimistisch over de kansen voor het komende seizoen. Technisch directeur Loïc Serra deelt zijn verwachtingen met La Gazzetta dello Sport: "Vorig jaar was de strijd echt hevig, dus er zal ook geen revolutie komen. Als je steeds verder komt met een set regels, dan komt het op een gegeven moment op de details aan. Op papier vechten vier teams om de titel, dus we zullen na vier Grands Prix wel zien hoe het gaat."

Ongeloofwaardig scenario

Volgens Serra zijn de eerste races van het seizoen zeer belangrijk voor het verloop van het seizoen. Dit kan voor een duidelijke verdeling in het Formule 1-veld gaan zorgen, al kan er natuurlijk van alles gaan gebeuren. De technisch directeur denkt niet aan verrassende scenario's: "De eerste vier of vijf races zullen cruciaal zijn. Daarna zullen we de situatie beoordelen en keuzes maken over hoe de krachten verdeeld moeten worden. Als een team een paar tienden voorsprong of achterstand heeft, dan is het nutteloos om de auto verder te gaan ontwikkelen. Maar ik denk eigenlijk wel dat dit een zeer ongeloofwaardig scenario is."