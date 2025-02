Leergierige Antonelli weigert te denken aan grote successen

Andrea Kimi Antonelli maakt dit jaar zijn debuut in de Formule 1. De Italiaan wordt gezien als een soort ster van de toekomst, en bij Mercedes hebben ze veel vertrouwen in hem. Antonelli zelf blijft relaxed, en hij heeft vooral heel erg veel zin in zijn eerste race.

Antonelli wordt al jaren gezien als een groot talent. De Italiaanse coureur maakte veel indruk in de opstapklassen, maar vorig jaar had hij in de Formule 2 de nodige opstartproblemen. Hierdoor vroegen mensen zich af of hij niet eventjes moest gaan wennen aan deze omgeving. Door het vertrek van Lewis Hamilton moest Mercedes op zoek gaan naar een nieuwe coureur, en ze gaven Antonelli de kans.

Geweldige kans

Antonelli heeft zelf heel erg veel zin in zijn eerste meters in de Formule 1. Het is het ding waar hij naar uitkijkt, zo laat hij weten in een persbericht van Mercedes: "Ik heb er zin in om dit jaar mijn debuut te maken in de Formule 1. Het is een geweldige kans en ik ben iedereen bij Mercedes dankbaar die mij zoveel vertrouwen heeft gegeven. Ik heb in de winter hard gewerkt om zo goed mogelijk klaar hiervoor te zijn. Ik kan niet wachten om te beginnen."

Blijven leren

Antonelli weet zelf ook wel dat hij het zwaar kan gaan krijgen. Hij focust zich vooral om de dingen die hij dit jaar kan gaan leren in de sport: "Mijn focus ligt op het blijven leren, consistent zijn, en een zo goed mogelijke job doen voor het team. Ik kijk ernaar uit om te gaan samenwerken met George. Het is geweldig om de steun te hebben van iemand anders die ook door de opleiding van het team is gegaan. Hij is een sterke coureur, en ik denk dat we een geweldig duo kunnen gaan vormen."