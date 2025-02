Met deze wagen gaat Mercedes op jacht naar de titel

Het team van Mercedes heeft hun nieuwe wagen voor het komende seizoen aan de rest van de wereld getoond. Met deze W16 gaan ze op jacht naar succesen, vanzelfsprekend dromen ze van de titel.

Het team van Mercedes had de nieuwe livery voor het komende seizoen al aan de wereld getoond. Tijdens het F1 75 Live-evenement in de O2 Arena in Londen kwamen ze met een spectaculaire launch. De wagen is ook dit jaar weer zilver met zwart, en Mercedes deed daar niet geheimzinnig over. De enige grote verandering is het feit dat de logo's van Ineos minder prominent aanwezig zijn op de auto's.

Mercedes deelde vorige week tijdens de launch van de Formule 1 weinig foto's van de nieuwe auto. Op sociale media deelden ze slechts een handjevol vol beelden. Dit is nog vreemd, aangezien ze zelf ook nog het een en ander wilden delen. Vandaag hebben ze het doel getrokken van de nieuwe W16 door de eerste beelden met de rest van de wereld te delen. Mercedes plaatsten vandaag een aantal foto's van de wagen op internet. Ze laten het achterste van hun tong nog niet zien, ze willen immers voorkomen dat de concurrentie kan zien welke nieuwe onderdelen ze om de auto hebben geplaatst. Daarnaast is het niet de bedoeling dat ze hun geheimen al zo vroeg prijsgeven.

Voor Mercedes wordt het een belangrijke week. Ze komen natuurlijk in actie tijdens de testdagen in Bahrein, maar morgen gaan ze al de baan op. Ze voeren namelijk een shakedown uit in Bahrein. Voor George Russell en Andrea Kimi Antonelli wordt het de eerste keer dat ze kennis kunnen maken met de wagen die ze successen moet gaan bezorgen. Mercedes eindigde vorig jaar als vierde in het constructeurskampioenschap, en dit jaar willen ze vanzelfsprekend hoger eindigen. Met deze nieuwe auto gaan ze de strijd aan met Ferrari, McLaren en Red Bull Racing.