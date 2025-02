Verstappens voeren druk op Red Bull: "Afwachten en hopen dat de nieuwe auto goed is"

Max Verstappen kan dit jaar voor het vijfde seizoen op rij wereldkampioen worden in de Formule 1. Het is echter wel van belang dat Red Bull een goede auto gaat produceren. Jos Verstappen is nog niet zeker van zijn zaak, en hij stelt ze nog niet weten of Red Bull een goede auto heeft gemaakt.

Vorig jaar beleefde Red Bull een zeer zwaar seizoen in de Formule 1. Ze zakten ver terug, en ze verloren de aansluiting bij de andere topteams. De tegenvallende prestaties zorgden voor frustraties bij de Verstappens, en vooral Jos Verstappen maakte duidelijk wat zijn gevoelens waren. Dit jaar hoopt men wat beter voor de dag te kunnen komen, en dat is nodig. Anders kan Verstappen nog wel eens om zich heen gaan kijken.

Hopen en afwachten

Verstappens vader Jos weet nog niet zeker of het een goed seizoen gaat worden. Jos Verstappen is daar nogal duidelijk over als hij voor de camera van RaceXpress vooruitkijkt naar het nieuwe seizoen: "Je weet ook niet hoe de andere teams ervoor staan. Alles is nieuw. Volgende week gaan ze testen, dus dan kan je een beetje zien wat er gebeurt, maar ook weer niet helemaal. Het is gewoon hopen en afwachten of Red Bull een goede auto heeft gebouwd. Dat is namelijk wel ontzettend belangrijk voor Max: kunnen ze het nog met deze nieuwe mensen, om een goede auto neer te zetten? Want dat neem je ook mee naar volgend jaar, alles is nieuw."

2026

Volgend jaar zal er veel gaan veranderen in de Formule 1. Er gaan nieuwe regels gelden, en bij Red Bull is er een grote verandering op komst. Red Bull gaat immers samen met Ford eigen krachtbronnen bouwen, maar Jos Verstappen maakt zich nog een beetje zorgen: "Kijk, als ze er hier al niet uitkomen, dan maak je je wel zorgen voor de jaren daarna. We zijn optimistisch, maar we willen wel zien dat het vooruitgaat."