Nerveuze Antonelli worstelde met parkeren tijdens rijexamen

Het team van Mercedes laat de piepjonge Andrea Kimi Antonelli dit jaar debuteren in de Formule 1. De Italiaan is achttien jaar oud en de verwachtingen zijn hoog. In de winter haalde hij zijn rijbewijs, maar dat ging niet zomaar. Antonelli onthult dat hij zich vooral veel zorgen maakte over het inparkeren.

Antonelli haalde in de wintermaanden zijn rijbewijs. Hij had al veel kilometers gereden in Formule 1-wagens, maar een auto op de openbare weg besturen was nog niet mogelijk. Nu mag hij dus ook over de normale wegen rijden, en dat is een hele opluchting voor hem. De opvolger van Lewis Hamilton krijgt het namelijk heel erg druk als debutant bij één van de grootste raceteams ter wereld.

Nerveus

Antonelli had het zwaar tijdens zijn rijexamen, maar nu het er allemaal opzit kan hij er wel om lachen. Hij blikt er uitgebreid op terug in gesprek met de BBC: "Ik was heel nerveus. Die week was een hel. Ik was heel erg druk bezig met studeren en oefenen, want ik wist dat ik maar één kans had. Dan zou het seizoen al van start gaan, en ik had geen tijd om nog een keer een rijexamen af te leggen. Ik was dus heel erg blij dat ik in één keer was geslaagd. Ik had wel een fout gemaakt bij mijn theorie-examen, maar gelukkig waren er drie toegestaan."

Parkeren

Antonelli kon al een aardig potje sturen toen hij plaatsnam in de lesauto. Zijn race-ervaringen gaven hem een perfecte voorbereiding, maar met sommige verrichtingen werd hij niet geconfronteerd op de racebaan. Lachend legt hij het uit: "Het moeilijkste was achteruit en parallel parkeren. Ik ben niet gewend om een Formule 1-wagen te parkeren! Ik ben blij dat ik zelf mag rijden en dat ik mijn moeder niet meer hoef te vragen om me ergens mee naartoe te nemen! Ik kan met trots zeggen dat ik mijn superlicentie eerder had gehaald dan mijn rijbewijs."