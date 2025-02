Britse F1-legende ziet positieve signalen bij Red Bull

Max Verstappen en Red Bull beginnen niet aan het seizoen als de grote favorieten. De concurrentie ziet er sterk uit, maar dat betekent niet dat ze zich bij Red Bull direct gaan overgeven. Nigel Mansell verwacht stiekem wel wat van Red Bull, en hij stelt dat hij goede dingen heeft gehoord.

Verstappen veroverde vorig jaar zijn vierde wereldtitel, maar dat ging wel op het tandvlees. Zijn team Red Bull was namelijk niet langer oppermachtig in de Formule 1. De problemen waren groot en ze werden ingehaald door McLaren en Ferrari. Voor het aankomende seizoen worden deze twee teams dan ook als de favorieten gezien, terwijl Verstappen 'gewoon' gaat jagen op titel nummer vijf.

Goede winterperiode

Red Bull krijgt in ieder geval complimenten van Nigel Mansell. De enkelvoudig wereldkampioen heeft goede dingen gehoord over de RB21, zo laat hij weten in gesprek met Mail Sport: "Het leuke aan de Formule 1 is dat Verstappen en Red Bull niet zomaar bij de pakken neer zullen gaan zitten in 2025. Ik heb gehoord dat het team het goed heeft gedaan tijdens de winterperiode."

Nog meer kanshebbers

Mansell heeft veel zin in het nieuwe seizoen. Naast Red Bull ziet hij namelijk nog veel meer teams en coureurs die voor de zeges en de titels kunnen gaan. Enthousiast gaat het Britse race-icoon verder met zijn verhaal: "Verder was McLaren vorig jaar echt buitengewoon goed. Ze hadden de titel bij de coureurs ook nog kunnen winnen als ze hun zaken eerder op orde hadden gehad. Lando Norris en Oscar Piastri zijn dus zeker ook kanshebbers. En je mag daarnaast ook niet zomaar George Russell vergeten. Toto Wolff is daar niet om zomaar die cijfertjes te bedenken. We hebben dit jaar vier fantastische teams in de Formule 1 en het wordt een geweldig jaar om naar uit te kunnen kijken!"