ViaPlay kopieert F1-show Ziggo en betaalt voor publiek

ViaPlay zoekt wanhopig naar 'betaald' publiek voor de nieuwe show van Rob Kampheus. Elke gast krijgt een vergoeding voor het aanschuiven bij de F1-show dat grote gelijkenissen heeft met het ZiggoSport Race Café waar de 64-jarige presentator de gastheer was. Via een castingbureau kan elk persoon zich aanmelden als figurant voor het programma dat elk Grand Prix-weekend live op de vrijdag -en zondagavond is te zien via de Scandinavische streamingdienst of hun nieuwe tv-kanalen.

Nieuwe F1-show

Hoe de tweewekelijkse F1-show gaat heten is nog niet bekend. Volgens de website van het castingbureau ''zit je op pole-position voor de mooiste anekdotes, grondige analyses en laatste nieuwtjes van de gasten aan onze Formule 1-tafel''. Het toont veel parallellen met de variant op ZiggoSport van de afgelopen seizoenen. Om de lege studio te vullen zoekt ViaPlay dus haastig naar publiek. De welwillende bezoeker wordt beloond met €25 en gratis drankjes en hapjes.



Betaald publiek

Tv-programma's maken vaker gebruik van figuranten. ViaPlay is dus daar geen uitzondering op. Shows zoals Bar Laat, Eva, Humberto op Zondag zoeken via het castingbureau Stent ook betaald publiek om de lege studio rijkelijk te vullen. Frappant is dat het Race Café van ZiggoSport ook in dat rijtje staat, maar via de eigen website van de zender kan je gewoon als reguliere liefhebber van motorsport aanmelden. De tv-show leunt daarmee nog steeds erg op de populariteit van het programma.

Doorstart Race Café

ZiggoSport maakte twee dagen geleden bekend door te gaan met het Race Café. De invulling zal anders zijn door het verlies van de F1-beelden en het vertrek van Robert Doornbos als vaste analist en de overgestapte Kampheus. De overgebleven club met Olav Mol, Jack Plooij, Rob van Gameren, Rick Winkelman en Renger van der Zande zullen waarschijnlijk het programma dragen. Wie de presentator wordt is onduidelijk, maar ZiggoSport-presentator Bas van Veenendaal heeft al enige ervaring als invaller. De kans is ook groot dat de aandacht meer verschuift naar andere gemotoriseerde sporten waar Ziggo de rechten van heeft, waaronder IndyCar en MotoGP. Voor dat laatste is oud-motorcoureur Wilco Zeelenberg aangetrokken, die de laatste jaren als teambaas fungeerde in de hoogste klasse bij de tweewielers.